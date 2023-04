Simhadri Movie ReRelease: త్వరలోనే థియేటర్లలో మాస్ జాతర, సింహాద్రి సినిమా రీరిలీజ్‌ డేట్ ఫిక్స్, మాస్‌ అమ్మమొగుడు వస్తున్నాడంటూ స్టార్ హీరో ట్వీట్,ఇంతకీ రీ రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?

Hyderabad, April 10: ప్రస్తుతం తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో రీరిలీజ్ (ReRelease) ట్రెండ్ నడుస్తోంది. స్టార్ హీరోస్ సినిమాలు ఇప్పుడు తారల పుట్టినరోజు సందర్భంగా మరోసారి ఆడియన్స్ ముందుకు తీసుకువస్తున్నారు. ఇప్పటికే పవన్ కళ్యాణ్, మహేష్ బాబు, రామ్ చరణ్, అల్లు అర్జున్, ప్రభాస్ బర్త్ డే సందర్భంగా పలు సినిమాలను రీరిలీజ్ చేయగా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇక ఇటీవల చరణ్ బర్త్ డే సందర్భంగా ఆరెంజ్ (Orange) సినిమాను మరోసారి ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురాగా.. ఊహించని రెస్పాన్స్ వచ్చింది. అప్పట్లో నష్టాలను మిగిల్చిన ఈ చిత్రం రీరిలీజ్ చేయగా.. భారీగా కలెక్షన్స్ రాబట్టింది. ఆ డబ్బును నిర్మాత నాగబాబు జనసేన పార్టీకి విరాళంగా ఇచ్చారు. ఇక బన్నీ బర్త్ డే సందర్భంగా విడుదలైన దేశముదురు (Deshamuduru) సినిమాకు కూడా మంచి ఆదరణ లభించింది.

ఇక ఇప్పుడు తారక్ వతంతు వచ్చింది. ఎన్టీఆర్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయన నటించిన సూపర్ హిట్ చిత్రం సింహాద్రిని మళ్లీ విడుదల చేస్తున్నారు. తారక్ బర్త్ డే సందర్భంగా మే 20న 4కే క్వాలిటీతో సింహాద్రి (Simhadri Movie) సినిమాను అభిమానుల ముందుకు తీసుకువస్తున్నారు. ఈ మేరకు ఆదివారం అధికారికంగా తెలియజేస్తూ సింహాద్రి పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. ఎన్టీఆర్.. ఎస్ఎస్ రాజమౌళి కాంబోలో వచ్చిన ఈ సినిమా అప్పట్లో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్. హీరోయిజానికి అసలు సిసలు ఎలివేషన్ ఇచ్చిన సినిమా ఇది. ఎన్టీఆర్ మాస్ యాక్షన్ చిత్రాన్ని ఇప్పుడు 4కె క్వాలిటీతో వెండితెరపై ఎంజాయ్ చేయబోతున్నారు ఫ్యాన్స్.

