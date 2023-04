Felicitation for Oscar Winners: నేను,చంద్రబోస్‌ ఉత్సవ విగ్రహాలం మాత్రమే:ఎంఎం కీరవాణి, ఆస్కార్ విజేతలకు తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ సన్మానం, తరలివచ్చిన టాలీవుడ్

Hyderabad, April 10: దర్శకధీరుడు రాజమౌళి తెరకెక్కించిన ఆర్ఆర్ఆర్(RRR) మూవీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎలాంటి రికార్డులు క్రియేట్ చేసిందో అందరికీ తెలిసిందే. ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలో ‘నాటు నాటు’ (Naatu Naatu song) సాంగ్ ఇండియన్ సినిమా చరిత్రలో నెవర్ బిఫోర్ ఫీట్‌ను అందుకుంది. ఏకంగా ఆస్కార్ అవార్డును గెలుచుకుని యావత్ ప్రపంచానికి టాలీవుడ్ సత్తాను చాటింది ఈ పాట. ఇక ఈ పాటను కంపోజ్ చేసిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కీరవాణి (MM Keeravani), పాట రచయిత చంద్రబోస్‌లు (Chandrabose) ఆస్కార్ అవార్డును అందుకున్నారు. వారి ప్రతిభకు యావత్ భారతదేశ సినీ ప్రేమికులు సెల్యూట్ చేశారు. కాగా తాజాగా తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ ఈ ఆస్కార్ విన్నర్స్‌ను (Oscar Winners) ఘనంగా సన్మానించింది. హైదరాబాద్ శిల్పకళా వేదికలో ఎం.ఎంకీరవాణి, చంద్రబోస్‌లకి ఘన సన్మానం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి స్టార్ డైరెక్టర్ రాజమౌళితో పాటు తెలుగు సినిమా రంగానికి చెందిన పలువురు నటీనటులు, దర్శకనిర్మాతలు, రాజకీయ నేతలు హాజరయ్యారు.

