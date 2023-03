Bengalore, March 22: కేజీఎఫ్‌ తర్వాత కన్నడ ఇండస్ట్రీ నుంచి విడుదలై పాన్ ఇండియా బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేసింది కాంతార (kantara). కన్నడ హీరో రిషబ్‌ శెట్టి (Rishab Shetty) స్వీయ దర్శకత్వంలో లీడ్ రోల్ పోషించిన ఈ చిత్రం కన్నడతోపాటు విడుదలైన అన్ని భాషల్లో రికార్డు స్థాయిలో వసూళ్లు రాబట్టి.. టాక్ ఆఫ్‌ ది ఇండస్ట్రీగా నిలిచింది. కేజీఎఫ్‌ ఫేం హోంబలే ఫిలింస్‌ బ్యానర్‌లో విజయ్‌ కిరగందూర్‌ నిర్మించిన ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్‌ 30న కన్నడలో విడుదలైంది. ఆ తర్వాత తెలుగులో కూడా రిలీజై నిర్మాతలకు కాసుల పంట పండించింది. కాగా ఈ సినిమాకు సీక్వెల్‌ ఉండబోతుందని ఇప్పటికే ఓ అప్‌డేట్ ఇండస్ట్రీ సర్కిల్‌లో రౌండప్ చేస్తోంది. ఈ క్రేజీ న్యూస్‌పై అధికారికంగా క్లారిటీ ఇచ్చేశారు మేకర్స్‌.

ಬರವಣಿಗೆಯ ಆದಿ…

On this auspicious occasion of Ugadi & New Year, we are delighted to announce that the writing for the second part of #Kantara has begun. We can't wait to bring you another captivating story that showcases our relationship with nature. Stay tuned for more updates. pic.twitter.com/JPmtE5vtx2

— Hombale Films (@hombalefilms) March 22, 2023