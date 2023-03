Kushbu Sundar: ఎనిమిదేండ్ల వయసులో తండ్రి నుంచి లైంగిక వేధింపులు ఎదుర్కొన్నా.. నాపై జరుగుతున్న వేధింపుల గురించి అమ్మకు చెబితే నమ్ముతుందో, లేదోనని భయపడ్డా.. సినీ నటి ఖుష్బూ సంచలన వ్యాఖ్యలు

Newdelhi, March 6: తాను చిన్నప్పుడు 8 ఏండ్ల వయసులోనే తండ్రి నుంచి లైంగిక వేధింపులు (Sexual Harassment) ఎదుర్కొన్నానని ప్రముఖ సినీ నటి, జాతీయ మహిళా కమిషన్ సభ్యురాలు, బీజేపీ నేత ఖుష్బూ సుందర్ (Kushbu Sundar) సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ఓ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఆమె ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. అబ్బాయి కానీ, అమ్మాయి కానీ చిన్నప్పుడే వేధింపులకు గురైతే అది వాళ్లను జీవితాంతం వెంటాడుతుందని అన్నారు.

తనపై జరుగుతున్న వేధింపుల గురించి అమ్మకు చెబితే నమ్ముతుందో, లేదోనని భయపడేదానినని అన్నారు. ఆ తర్వాత 15 ఏళ్ల వయసులో తండ్రికి ఎదురు తిరగడం మొదలుపెట్టానని, తనకు 16 ఏళ్లు రాకముందే ఆయన తమను వదిలిపెట్టి వెళ్లిపోయారని ఖుష్బూ గుర్తు చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశం అయ్యాయి.

