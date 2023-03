Pradeep Sarkar Passes Away: ‘పరిణీత’ దర్శకుడు ప్రదీప్ సర్కార్ కన్నుమూత.. జీర్ణించుకోలేకపోతున్నానన్న అజయ్ దేవగణ్

Newdelhi, March 24: బాలీవుడ్ దర్శకుడు (Bollywood Director) ప్రదీప్ సర్కార్ (Pradeep Sarkar) కన్నుమూశారు. ఆయన వయసు 68 సంవత్సరాలు. ఈ తెల్లవారుజామున 3.30 గంటల సమయంలో ప్రదీప్ మృతి చెందారు. పరిణీత, లగా చునారీ మే దాగ్, మర్దానీ, హెలికాప్టర్ ఈలా వంటి పాప్యులర్ చిత్రాలకు ఆయన దర్శకత్వం వహించారు. మూత్రపిండాల సమస్యలతో బాధపడుతున్న ఆయన డయాలసిస్ చేయించుకుంటున్నారు. పొటాసియం స్థాయులు క్రమంగా పడిపోవడంతో వెంటనే ఆయనను ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడే ఆయన తుదిశ్వాస విడిచారు.

Filmmaker #PradeepSarkar passed away at the age of 67. He was known for films like #Parineeta, #HelicopterEela and #Mardaani. We extend our condolences to his loved ones in this difficult time. pic.twitter.com/sc8gUuso04

— Filmfare (@filmfare) March 24, 2023