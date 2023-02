Shaakuntalam: 'శాకుంతలం' కొత్త రిలీజ్ డేట్.. ఏప్రిల్ 14. ప్రకటించిన చిత్రబృందం

Hyderabad, Feb 11: సమంత (Samantha) అభిమానులంతా ఇప్పుడు 'శాకుంతలం' (Shaakuntalam) సినిమా కోసం వేయికళ్లతో వెయిట్ (Wait) చేస్తున్నారు. ఈ సినిమాను ఈ నెల 17వ తేదీన విడుదల చేయాలనుకున్నారు. అయితే కొన్ని కారణాల వలన వాయిదా (Postponed) వేసినట్టుగా ఇటీవల ప్రకటన చేశారు. ఇక ఇప్పుడు కొత్త రిలీజ్ డేట్ ను ఎనౌన్స్ చేశారు. ఏప్రిల్ 14వ తేదీన ఈ సినిమాను విడుదల చేయనున్నట్టుగా చెబుతూ, అందుకు సంబంధించిన పోస్టర్ ను వదిలారు.

ఫిబ్రవరి 14 ప్రేమికుల రోజును ‘కౌ హగ్ డే’గా జరుపుకోవాలంటూ ఇచ్చిన ఉత్తర్వులపై కేంద్రం యూ టర్న్! ఎందుకంటే??

ఈ దృశ్యకావ్యానికి గుణశేఖర్ దర్శక నిర్మాతగా వ్యవహరించగా, దిల్ రాజు నిర్మాణ భాగస్వామిగా ఉన్నారు. శకుంతలగా మలయాళ నటుడు దేవ్ మోహన్ నటించిన ఈ సినిమాలో, మోహన్ బాబు, ప్రకాశ్ రాజ్, గౌతమి ముఖ్యమైన పాత్రలను పోషించారు.

తెలంగాణ నూతన సచివాలయం ప్రారంభం వాయిదా.. కారణమిదే! (వీడియోతో)

The Love that was forgotten... An unforgettable tale of Love that remains🦢#Shaakuntalam in theatres worldwide on April 14🤍@Gunasekhar1 @Samanthaprabhu2 @ActorDevMohan #ManiSharma @neelima_guna @GunaaTeamworks @SVC_official @tipsofficial @tipsmusicsouth #ShaakuntalamOnApril14 pic.twitter.com/TKFPSPpwEw

— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) February 10, 2023