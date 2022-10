Bhopal, OCT 22: మధ్యప్రదేశ్‌లోని రీవా (Rewa) జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. శుక్రవారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత వేగంగా దూసుకొచ్చిన బస్సు (Bus) అదుపుతప్పి లారీని ఢీకొట్టింది. దీంతో బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న 15 మంది అక్కడికక్కడే మృతిచెందారు (15 killed). మరో 40 మంది గాయపడ్డారు. ప్రమాద ధాటికి బస్సు ముందుభాగం నుజ్జునుజ్జు అయింది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ప్రమాదం ధాటికి బస్సు ముందు భాగం పూర్తిగా నుజ్జు నుజ్జయింది. దీంతో అందులో నలుగురు ప్రయాణికులు చిక్కుకుపోయారు. వారిని బయటకు తీసేందుకు పోలీసులు శ్రమించారు. గాయపడ్డవారిని వెంటనే సమీపంలోని దవాఖానకు తరలించారు.

Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan expressed grief over the Rewa bus-trolley truck collision. He spoke to Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath on phone this morning & apprised him of the incident. Mortal remains of passengers will be brought to Prayagraj by the MP govt: MP CMO https://t.co/9P6S5AQlDC

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) October 22, 2022