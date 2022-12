Gandhinagar, Dec 31: గుజరాత్‌లోని (Gujarat) నవసారి జిల్లాలో ఈ తెల్లవారుజామున ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం (Road Accident) జరిగింది. ఈ ఘటనలో 9 మంది మరణించారు. మరో 28 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. సూరత్‌లోని (Surat) ప్రముఖ్ స్వామి మహరాజ్ శతాబ్ది మహోత్సవ్ కార్యక్రమం నుంచి వల్సాద్ వెళ్తున్న లగ్జరీ బస్సు (Luxury Bus).. నవసారి జాతీయ రహదారిపై అదుపుతప్పి టొయోటా ఫార్చునర్ కారుపైకి దూసుకెళ్లింది. బస్సు డ్రైవర్‌కు గుండెపోటు రావడంతో బస్సు నియంత్రణ కోల్పోయి కారుపైకి దూసుకెళ్లింది. ప్రమాదం అనంతరం డ్రైవర్‌ను ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ మరణించాడు.

ఈ ఘటనపై కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. బాధిత కుటుంబాలకు సానుభూతి తెలిపారు. క్షతగాత్రులు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తూ ట్వీట్ చేశారు.

In the Navsari area of Gujarat, there was a terrible accident. When a bus and a car crashed, nine people died and 28 were hurt. #India #Accident pic.twitter.com/WmeRU2PfmJ

Road accident in Navsari, Gujarat is heart-wrenching. My condolences to those who have lost their families in this incident: Union Minister @AmitShah

Local administration is providing immediate treatment to the injured, praying for their speedy recovery, he said. pic.twitter.com/IaJOGmRTER

