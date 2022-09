Bihar IAS Officer Condom Remark: ఇప్పుడు శానిటరీ ప్యాడ్స్ అడుగుతారు! రేపు కండోమ్స్ కావాలంటారు, బీహార్ ఐఏఎస్ అధికారి వివాదాస్పద కామెంట్స్, తీవ్రదుమారం రేపడంతో క్షమాపణలు చెప్పిన మహిళా ఐఏఎస్, చర్యలు తీసుకుంటామన్న సీఎం నితీష్

Patna, SEP 30: బీహార్ పాట్నాలో జరిగిన ఓ వర్క్‌షాప్‌లో బీహార్ మహిళా ఐఏఎస్ (IAS Officer) అధికారిని వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఓ పాఠశాల విద్యార్థిని శానిటరీ ప్యాడ్‌లను (Sanitary pads) మరింత తక్కువ ధరకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని అడగగా, వాటిని తక్కువ ధరకు ఇస్తే.. మీరు కండోమ్స్ (condoms) కూడా అడుగుతారు అంటూ ఐఏఎస్ అధికారిని వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆమె వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదంగా మారాయి. సెప్టెంబర్ 27న జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో ఐఏఎస్ అధికారిని (IAS officer) చేసిన వ్యాఖ్యలను బీజేపీ కార్యకర్త సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేశాడు. దీంతో ఆమెపై తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. దీంతో సదరు ఐఏఎస్ అధికారిని క్షమాపణలు చెప్పారు. బీహార్ ఐఏఎస్ అధికారిణి హర్జోత్ కౌర్ (Harjot Kaur Bhamra) ఉమెన్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గా విధులు నిర్వహిస్తుంది.

I express regret if my words hurt any girl's sentiments. I didn't intend to humiliate anyone or hurt anyone's sentiments: IAS officer Harjot Kaur Bhamra on Patna incident where she asked a schoolgirl if “she wants condoms too” when the latter asked for affordable sanitary napkins pic.twitter.com/kNb0Ln2yJc

