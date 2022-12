Coronavirus Outbreak (Photo Credits: IANS)

New Delhi, Dec 20: జపాన్, దక్షిణ కొరియా, బ్రెజిల్, చైనా, యుఎస్‌లలో కోవిడ్-19 కేసులు అకస్మాత్తుగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో (Covid Cases in US, China) కేంద్ర ప్రభుత్వం అలర్ట్ అయింది. కరోనావైరస్ కట్టడి కోసం బయట నుంచి వచ్చే వారిని ట్రాక్ చేయడానికి, అలాగే సానుకూల నమూనాల మొత్తం జన్యు శ్రేణిని సిద్ధం చేయాలని (Genome Sequencing of Positive Samples) కేంద్ర ప్రభుత్వం మంగళవారం అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలను (Centre Asks States) కోరింది.

కొత్త వేరియంట్లపై అప్రమత్తంగా ఉండాలని, పాజిటివ్‌ కేసుల నమూనాలను జీనోమ్‌ సీక్వెన్సింగ్‌కు పంపాలని సూచించింది. ఇన్సాకాగ్‌ నెట్‌వర్క్‌ ద్వారా కొత్త కేసులను ట్రాక్‌ చేయాలని సూచిస్తూ రాష్ట్రాలకు లేఖ రాసింది కేంద్ర వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ.

రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు రాసిన లేఖలో, కేంద్ర ఆరోగ్య కార్యదర్శి రాజేష్ భూషణ్ మాట్లాడుతూ,ఈ వ్యవస్థ ద్వారా దేశంలో చలామణిలో ఉన్న కొత్త వేరియంట్‌లను సకాలంలో గుర్తించగలదని, అవసరమైన ప్రజారోగ్య చర్యలను సులభతరం చేస్తుందని తెలిపారు.

టెస్ట్-ట్రాక్-ట్రీట్-వ్యాక్సినేషన్, కోవిడ్-తగిన ప్రవర్తనకు కట్టుబడి ఉండటం అనే ఐదు రెట్లు వ్యూహంపై దృష్టి సారించిన దేశం కరోనావైరస్ యొక్క ప్రసారాన్ని పరిమితం చేయగలిగిందని తెలిపారు. ఈ కట్టడి వల్లే దేశంలో వారానికి దాదాపు 1,200 కేసులు మాత్రమే నమోదవుతున్నాయని ఆయన అన్నారు.

COVID-19 యొక్క ప్రజారోగ్య సవాలు అని ఇప్పటికీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొనసాగుతోందన్నారు. ప్రపంచంలో వారానికి 35 లక్షల కేసులు నమోదవుతున్నాయని భూషణ్ చెప్పారు. ఈ ఏడాది జూన్‌లో మంత్రిత్వ శాఖ జారీ చేసిన COVID-19 సందర్భంలో సవరించిన నిఘా వ్యూహం కోసం కార్యాచరణ మార్గదర్శకాలను కూడా ఆయన తన లేఖలో ప్రస్తావించారు.

కొత్త SARS-CoV-2 వేరియంట్‌ల వ్యాప్తిని గుర్తించడానికి దానిని కలిగి ఉండటానికి అనుమానిత, ధృవీకరించబడిన కేసులను ముందస్తుగా గుర్తించడం, వారిని ఒంటరిగా ఉంచడం, పరీక్షించడం, సకాలంలో నిర్వహించడం కోసం ఈ సానుకూల నమూనాల జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ దోహదం చేస్తుందని తెలిపారు.

జపాన్, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా, రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కొరియా, బ్రెజిల్, చైనాలలో అకస్మాత్తుగా పెరుగుతున్న కేసుల దృష్ట్యా, భారతీయ SARS-CoV ద్వారా వేరియంట్‌లను ట్రాక్ చేయడానికి సానుకూల కేసు నమూనాల మొత్తం జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్‌ను సిద్ధం చేయడం చాలా అవసరమని భూషణ్ తెలిపారు. అన్ని సానుకూల కేసుల నమూనాలను రోజువారీ ప్రాతిపదికన, రాష్ట్రాలు, UTలకు మ్యాప్ చేయబడిన నియమించబడిన INSACOG జీనోమ్ లాబొరేటరీలకు పంపబడేలా అన్ని రాష్ట్రాలకు సూచనలు జారీ చేశామని తెలిపారు.