New Delhi, SEP 29: సోషల్ మీడియాలో అభిమానులతో ఇతర నెటిజెన్లతో (Netizens) కొంత మంది సెలెబ్రిటీలు సరదాగా ఉంటారు. ఇందులో మాజీ క్రికెటర్ అమిత్ మిశ్రా (Amit Misra) ఒకరు. జోకులతో, ఆసక్తికరమైన విశయాలతో తన ఫాలోవర్స్‭ని (Followers) ఎప్పటికప్పుడు వినోదాన్ని అందిస్తుంటాడు మిశ్రా. అయితే తాజాగా ఒక నెటిజెన్ డబ్బులు అడిగితే వెంటనే రెస్పాండ్ అయి.. డిజిటల్ పేమెంట్ (Digital Payment) ద్వారా డబ్బులు పంపించాడు. డబ్బులు తీసుకున్న ఆ నెటిజెనే కాకుండా మిగతా వారిలో కూడా ఈ వార్త కాస్త ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించడంతో పాటు కాస్త క్యూరియాసిటీని పెంచింది. ఈ మధ్యే సురేష్ రైనాకు సంబంధించిన ఒక వీడియోను మిశ్రా తన ట్విట్టర్ (Twitter) ఖాతాలో షేర్ చేశాడు.

Done, all the best for your date. 😅 https://t.co/KuH7afgnF8 pic.twitter.com/nkwZM4FM2u

