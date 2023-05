Bengaluru, May 24: భారీ వర్షం, ఉరుములతో కూడిన ఈదురు గాలులు, వడగళ్ల వానలు మంగళవారం బెంగళూరులోని కొన్ని ప్రాంతాలను ముంచెత్తాయి, నగరం అంతటా తాత్కాలిక ఉపశమన గదులను ఏర్పాటు చేయడానికి అధికారులు ప్రణాళికను సిద్ధం చేశారు. బెంగళూరులో బుధవారం కూడా వర్షాలు, ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన ఈదురు గాలులు వీస్తాయని భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) అంచనా వేసింది.

బెంగళూరులో రుతుపవనాలకు ముందు వర్షాలు భారీ నష్టాన్ని కలిగిస్తూనే ఉన్నాయి, ఏప్రిల్ నుండి జూన్ మధ్య కాలంలో 52 మరణాలు నమోదయ్యాయని కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య తెలిపారు. చెట్లు కూలడం వల్ల కొంత మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, పిడుగులు పడి కొందరు వర్షపు నీటిలో కొట్టుకుపోయి మరణించారు.

కరోనా కంటే ప్రమాదకరమైన మహమ్మారి పుట్టుకొస్తోంది, ఎదుర్కోవడానికి ప్రపంచం సిద్ధంగా ఉండాలని హెచ్చరించిన ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ

బెంగళూరుతో పాటు పాత మైసూరు ప్రాంతంలో కుండపోత వర్షం కురిసింది. నగరంలోని పలుచోట్ల చెట్లు నేలకొరిగాయి, కొమ్మలు హైటెన్షన్‌ విద్యుత్‌ తీగలపై పడిపోవడంతో పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్‌ అంతరాయం ఏర్పడింది.

