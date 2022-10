Bihar Horror: పరీక్షల్లో చిట్టీ విసిరిన బాలుడు, లవ్ లెటర్ అనుకుని ఇంటికి ఫోన్ చేసిన అమ్మాయి, బాలుడిని అత్యంత దారుణంగా నరికి చంపిన యువతి ఫ్యామిలీ, నిందితులను అరెస్ట్ చేసిన బీహార్ పోలీసులు

Image used for representational purpose only | (Photo Credits: PTI)

Patna, Oct 20: బీహార్ భోజ్‌పూర్ జిల్లాలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. ఎగ్జామ్ చిట్టీని లవ్ లెటర్ గా భావించి ఓ అమ్మాయి తన సోదరుల చేత బాలుడిని కొట్టి చంపించింది. ఆ చిట్టీ విసిరిన బాలుడ్ని వారు కిరాతకంగా హత్య చేశారు. ఉద్వంత్ నగర్ కు చెందిన దయాకుమార్ (12) తన సోదరిని పరీక్ష కేంద్రం వద్దకు తీసుకువచ్చాడు. సోదరికి సహాయం చేయాలన్న ఉద్దేశంతో, ఆమె పరీక్ష రాస్తుండగా ఓ చిట్టీని (Boy throws a chit to cheat in exams) ఎగ్జామ్ హాల్లోకి విసిరాడు. అయితే ఆ చిట్టీ మరో అమ్మాయి వద్ద పడింది.

అయితే ఆ అమ్మాయి దాన్ని ప్రేమలేఖగా (girl mistakes it for love letter) పొరబడింది. దీనిపై తన అన్నలకు సమాచారం అందించగా, వారు వెంటనే అక్కడికి చేరుకుని దయాకుమార్ ను చితకబాది, ఆపై కిడ్నాప్ చేశారు. ఈ ఘటన జరిగిన నాలుగు రోజుల తర్వాత ఆ బాలుడి శరీర భాగాలు లభ్యం కావడంతో అతడు హత్యకు (her family kills the boy) గురైనట్టు వెల్లడైంది.

ముంబైలో ప్రముఖ బిల్డర్ 23వ అంతస్తు నుంచి దూకి ఆత్మహత్య, వ్యక్తిగత సమస్యల కారణంగా సూసైడ్ చేసుకున్నట్లుగా అనుమానాలు

ఈ ఘటనతో బాలుడి కుటుంబం తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయింది.సోమవారం సమీపంలోని రైల్వే ట్రాక్‌పై అతని శరీర భాగాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దీనికి సంబంధించి తొమ్మిది మందిని అరెస్టు చేశారు.నిందితుల్లో కొందరు బాలురు కూడా ఉన్నారు.బాలనేరస్థులను రిమాండ్‌హోమ్‌కు తరలించగా, యువకులను జైలుకు తరలించారు.