Bihar: భార్య రావడం లేదని పురుషాంగం కట్ చేసుకున్న భర్త , తీవ్ర రక్త స్రావం కావడంతో ఆస్పత్రికి, కుట్లు వేసిన వైద్యులు, శృంగారానికి పనికివస్తాడా లేదా అనేది చెప్పడం కష్టమని వెల్లడి

Man Cuts Off His Private Part: బీహార్ రాష్ట్రంలో మాధేపురాలో ఓ షాకింగ్ కేసు తెరపైకి వచ్చింది. భార్య తన పుట్టింటికి వెళ్లిన తర్వాత తిరిగి రానని చెప్పడంతో కోపోద్రిక్తుడైన భర్త తన ప్రైవేట్ భాగాన్ని (Man Cuts Off His Private Part) కోసుకున్నాడు. దీంతో అతడి పరిస్థితి విషమంగా మారింది.

భార్య తన తల్లిదండ్రుల ఇంటికి సమాచారం ఇవ్వకుండా వెళ్లిపోవడంతో కోపోద్రిక్తుడైన భర్త తన ప్రైవేట్ భాగాన్ని (జననాంగం) కోసుకున్నాడు. అతను తన కట్ అయిన ప్రైవేట్ పార్ట్ ను ఆమెకు చూపించాడు. ఈ కేసు మాధేపురా సదర్ సబ్ డివిజన్‌లోని మురళిగంజ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని రజనీ గ్రామానికి సంబంధించినది.

మకర సంక్రాంతి సందర్భంగా కృష్ణ బసుకి(27) భార్య తన తల్లి ఇంటికి వెళ్లిందని ( Wife Refuses To Return From Parents’ House) యువకుడి బంధువులు చెబుతున్నారు. అప్పటి నుంచి ఆమె తన తల్లి ఇంటి నుంచి తిరిగి రాలేదు. దీంతో కోపోద్రిక్తుడైన యువకుడు శుక్రవారం రాత్రి పదునైన ఆయుధంతో తన ప్రైవేట్ భాగాన్ని కోసుకున్నాడు.

రక్తపు మడుగులో ఉన్న ప్రైవేట్ పార్ట్ చూసి కుటుంబ సభ్యులకు అనుమానం వచ్చింది. దీంతో బంధువులు అతడిని మురళీగంజ్ కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్‌లో చేర్పించారు. అతడి పరిస్థితి విషమంగా ఉండడంతో వైద్యులు మాధేపురా జననాయక్ కర్పూరి ఠాకూర్ మెడికల్ కాలేజీకి తరలించారు.

కృష్ణ బసుకి పంజాబ్‌లోని మండిలో పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు ముగ్గురు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు కూడా ఉన్నారు. 3 నెలల క్రితమే కుమారుడు పుట్టడంతో అతను 2 నెలల క్రితం పంజాబ్ నుండి తన ఇంటికి వచ్చాడు. భార్యాభర్తల మధ్య ఎలాంటి వివాదాలు లేవని బంధువులు తెలిపారు. అదే సమయంలో, రోగి కృష్ణ బసుకి ప్రైవేట్ భాగం కత్తిరించబడిందని, వైద్యులు కుట్లు వేశారని డాక్టర్ చెప్పారు. ఇప్పుడు అతను ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డాడు. అయితే ఆయన శరీరం మునుపటిలా శృంగారానికి సహకరిస్తుందా లేదా అనేది చెప్పడం కష్టమని వైద్యులు తెలిపారు.