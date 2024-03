Girlfriend Cut Off Boyfriend Genitals: దారుణం, ఇంటికి పిలిపించి ప్రియుడి మర్మాంగాలను కోసేసిన ప్రియురాలు, తర్వాత ఏం చేసిందంటే..

Man Private-Part (Photo Credit : Twitter)

Girlfriend Cut Off Boyfriend Genitals In Buxar: బీహార్‌లోని బక్సర్‌ జిల్లాలో షాకింగ్ కేసు వెలుగులోకి వచ్చింది. ప్రియురాలిని కలిసేందుకు వెళ్లిన ఓ యువకుడి జననాంగాలను ఆమె కోసి (Girlfriend Cut Off Boyfriend Genitals In Buxa) పడేసింది. సంఘటన తర్వాత, తీవ్రంగా గాయపడిన యువకుడు ఎలాగోలా పారిపోయి సబ్ డివిజనల్ ఆసుపత్రికి చేరుకున్నాడు. అక్కడ అతనికి ప్రథమ చికిత్స అందించారు. అక్కడ నుంచి కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించాడు.

సమాచారం అందుకున్న కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఆస్పత్రికి చేరుకుని మెరుగైన వైద్యం కోసం సదర్‌ ఆస్పత్రికి తరలించారు. యువకుడి పరిస్థితిని పరిగణనలోకి తీసుకుని ఉన్నత కేంద్రానికి రెఫర్ చేసినట్లు చెబుతున్నారు. అయితే కుటుంబ సభ్యులు జిల్లా కేంద్రంలోని ఓ ప్రైవేట్‌ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. దారుణం, భర్త పురుషాంగంపై సలసల కాగే నూనె పోసిన భార్య, లబోదిబోమంటూ ఆస్పత్రికి పరిగెత్తిన మొగుడు

బాధిత యువకుడిని నయా భోజ్‌పూర్ ఓపీ నివాసిగా గుర్తించారు. శనివారం మధ్యాహ్నం, ఒక అమ్మాయి కాల్‌పై, అతను దుమ్రాన్‌లోని ఒక ప్రాంతంలోని ఆమె ఇంటికి వెళ్లాడని చెబుతున్నారు. బాలికే స్వయంగా యువకుడిని ఈ స్థితిలో ఉంచి, చనిపోయాడని భావించి రోడ్డు పక్కన పడేసిందని ఆరోపించారు. రక్తంలో తడిసిన యువకుడు ఎలాగో సబ్ డివిజనల్ ఆసుపత్రికి చేరుకుని అక్కడ ప్రథమ చికిత్స తీసుకున్నాడు. అనంతరం యువకుడు జరిగిన విషయాన్ని కుటుంబ సభ్యులకు తెలిపాడు.

ఈ ఘటనపై సమాచారం అందిన వెంటనే కుటుంబ సభ్యుల్లో భయాందోళన నెలకొంది. ప్రియురాలు కుట్ర పన్ని యువకుడికి ఫోన్ చేసిందని కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు. కొట్టిన తర్వాత అతని ప్రైవేట్‌ భాగాన్ని కోసేసినట్లు కుటుంబ సభ్యులు చెబుతున్నారు. బాలిక తల్లిదండ్రులే కాకుండా, ఆమె సోదరుడు ఆమె ప్రైవేట్ భాగాలను కత్తిరించాడని ప్రేమికుడి కుటుంబం కూడా ఆరోపించింది.

ప్రస్తుతం జిల్లా కేంద్రంలోని వీకే గ్లోబల్‌ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. అతని పరిస్థితి ఇంకా విషమంగా ఉంది. అదే సమయంలో, యువకుడి ప్రైవేట్ పార్ట్ కట్ చేయబడిందని (Girlfriend Cut Off Boyfriend Genitals) డాక్టర్ వికె సింగ్ చెప్పారు. ఆపరేషన్ జరిగింది. యూరినరీ పైపులు తదితరాలను అనుసంధానం చేశారు. ప్రస్తుతం అతన్ని అబ్జర్వేషన్‌లో ఉంచాల్సి ఉంటుంది. జననాంగాలకు చికిత్స చేస్తున్నారు. రోగి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని వైద్యులు చెబుతున్నారు.

ఘటనపై సమాచారం అందిన వెంటనే దర్యాప్తు చేస్తున్నామని దుమ్రాన్ పోలీస్ స్టేషన్ హెడ్ కమ్ ట్రైనీ డీఎస్పీ అనీషా రాణా తెలిపారు. బాలిక అతడిని ఇంటికి పిలిపించి యువకుడి ప్రైవేట్ పార్ట్ కోసిందని కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు. విచారణ అనంతరం తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు.అదే సమయంలో బాధితుడి వాంగ్మూలాన్ని నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. వాంగ్మూలం ఆధారంగా కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.