Uttarakhand: హత్యకేసులో బీజేపీ నేత కుమారుడు, 19 ఏళ్ల యువతిని చంపి కాలువలో పడేసిన బీజేపీ నేత కుమారుడు, 5 రోజుల తర్వాత దొరికిన మృతదేహం, ఆగ్రహంతో ఊగిపోయిన గ్రామస్తులు, రిసార్ట్ కు నిప్పుపెట్టి ఆందోళన

Uttarakhand, SEP 24: ఉత్తరాఖండ్‌లో బీజేపీ ముఖ్యనేత కుమారుడిపై అత్యాచార ఆరోపణలు ఉద్రిక్తతలకు దారితీశాయి. ఓ రిసార్ట్‌లో పనిచేసే యువతిని బీజేపీ నేత కుమారుడు హత్య చేశారని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ఆమె మృతదేహం సమీపంలో ఉన్న కాల్వలో దొరికింది. దాంతో బీజేపీ నేత కుమారుడ్ని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఉత్తరాఖండ్‌ (Uttarakhand) రాష్ట్రం పౌరీ జిల్లాలోని యమకేశ్వర్ బ్లాక్‌లో రిసార్ట్‌లో (resort) ఉన్న బీజేపీ నాయకుడి (BJP leader) కుమారుడు, అతని ఇద్దరు ఉద్యోగులను పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. గత 5 రోజులుగా అదృశ్యమైన అంకితా భండారి కేసులో పోలీసులు వివరాలు బహిర్గతం చేశారు. నిందితుడు రిసార్ట్ యజమాని పుల్కిత్ ఆర్యతో సహా మరో ఇద్దరు నిందితులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. పుల్కిత్ ఆర్య (Pulkit Arya) హరిద్వార్‌కు చెందిన బిజెపి నాయకుడు. ఉత్తరాఖండ్ మతి కళా బోర్డు మాజీ ఛైర్మన్ వినోద్ ఆర్య (Vinod arya) కుమారుడు. వినోద్ ఆర్యకు రాష్ట్ర మంత్రి ర్యాంక్ లభించింది కానీ ప్రభుత్వంలో ఎలాంటి పదవి లేదు.

#WATCH | Rishikesh, Uttarakhand: Women gherao the Police vehicle that was carrying the accused in Ankita Bhandari murder case

The 19-yr-old receptionist went missing a few days ago & her body was found today. 3 accused, incl Pulkit -owner of the resort where she worked- arrested pic.twitter.com/v3IK8zE1xI

