ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని దుర్గ్ జిల్లాలోని భిలాయ్ నగరంలోహసన్ ఖాన్ అనే బట్టల వ్యాపారి ఓ ఆవుపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు . సీసీటీవీ ఫుటేజీలో రికార్డైన ఈ ఘటన 2023 మే 24న జరిగింది. ఈ క్రూరమైన చర్య యొక్క వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన తరువాత, BJYM, ఇతర హిందూ సంస్థల ఆగ్రహానికి గురైన పలువురు సభ్యులు జముల్ పోలీస్ స్టేషన్‌ను ఘెరావ్ చేసారు.

నిందితులను అరెస్టు చేయాలని, అటువంటి నీచమైన చర్యకు పాల్పడిన వ్యక్తిపై కేసు నమోదు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఫిర్యాదు మేరకు చత్తీస్‌గఢ్ పోలీసులు చర్యలు తీసుకుని 24 గంటల్లోనే హసన్‌ఖాన్‌ను అరెస్ట్ చేసి జైలుకు తరలించారు.

గంజాయి మత్తులో ఆవుపై గ్యాంగ్ రేప్.. ఊపిరి ఆడక మృతి చెందిన మూగజీవి.. యానాంలో దారుణం

నివేదికల ప్రకారం, ఈ సంఘటన భిలాయ్‌లోని హౌసింగ్ బోర్డ్ కాలనీలో జరిగింది. ఫిరోజ్ ఖాన్, అతని కుటుంబం మూడు, నాలుగు సంవత్సరాలుగా ఇక్కడ నివసిస్తున్నారు. వీరికి ఆ ప్రాంతంలో రెండు మూడు ఇళ్లు ఉన్నాయి. ఢిల్లీకి చెందిన హసన్ ఖాన్ అనే యువకుడు ఈ వ్యక్తుల వద్దకు వస్త్రాలు విక్రయించేందుకు వచ్చాడు. మే 24న అర్ధరాత్రి హసన్ ఖాన్ ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డాడు, అది యాదృచ్ఛికంగా సీసీటీవీలో రికార్డయింది.

Video

Leave Hindu girls! They even not sparing Cows! What kind of mentality is this? Hasan Malik caught & now behind bars for raping a cow . Bhilai. pic.twitter.com/d9GMR9AAqb

— Kavi 🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳 (@kavita_tewari) June 1, 2023