న్యూఢిల్లీ, జూన్ 12: అరేబియా సముద్రంలో మొదలైన బిపర్‌జోయ్‌ తుపాను మహోగ్ర రూపం దాల్చి దిశ మార్చుకుంటోంది. గుజరాత్‌ వైపు దూసుకెళ్తోంది తుపాను. అయితే తుపాను ప్రభావంతో తీరంలో అలలు ఎగసిపడుతుండగా.. భారీగా ఈదురు గాలులు, వర్షం ముంబై నగరాన్ని ముంచెత్తుత్తోంది.ఈ నేపథ్యంలో బిపార్జోయ్ తుఫాను తీవ్ర తుపానుగా మారడంతో గుజరాత్‌లోని సౌరాష్ట్ర, కచ్ తీరాలకు భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది.

IMD అధికారుల ప్రకారం, తుఫాను బుధవారం ఉదయం వరకు దాదాపు ఉత్తరం వైపుగా కదిలి, ఉత్తర-ఈశాన్య దిశగా కదిలి, గురువారం నాటికి జఖౌ పోర్ట్ (గుజరాత్) సమీపంలోని మాండ్వి (గుజరాత్), కరాచీ (పాకిస్తాన్) మధ్య సౌరాష్ట్ర, కచ్ మరియు ఆనుకుని ఉన్న పాకిస్తాన్ తీరాలను దాటే అవకాశం ఉంది. మధ్యాహ్నం 125-135 kmph గరిష్ట స్థిరమైన గాలి వేగంతో 150 kmph నుండి చాలా తీవ్రమైన తుఫానుగా ఉంటుంది.

సౌరాష్ట్ర మరియు కచ్‌లోని కచ్, దేవభూమి ద్వారక, పోర్‌బందర్, జామ్‌నగర్, రాజ్‌కోట్, జునాగఢ్ మరియు మోర్బీ జిల్లాల్లో బుధవారం చాలా చోట్ల తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని IMD ఇంకా అంచనా వేసింది. కొన్ని చోట్ల భారీ నుండి అతి భారీ వర్షపాతంతో మరియు కచ్, దేవభూమి ద్వారక మరియు జామ్‌నగర్‌లలో వివిక్త ప్రదేశాలలో అతి భారీ వర్షాలు మరియు పోర్‌బందర్, రాజ్‌కోట్, మోర్బి మరియు కొన్ని చోట్ల భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తుండటంతో గురువారం గుజరాత్‌లోని జునాఘర్ జిల్లాల్లో వర్షపాతం తీవ్రత పెరుగుతుంది. IMD అధికారి తెలిపారు.

