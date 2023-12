Cyclone Michaung: మిచౌంగ్ తుఫాను విలయతాండవం, 100 అడుగుల మేర ముందుకు దూసుకువచ్చిన సముద్రం, రేపు తుఫాను తీరం దాటే వరకు అల్లకల్లోలంగా సముద్రం

బంగాళాఖాతంలో మిచౌంగ్ తుఫాను విలయతాండవం సృష్టించనుంది. సముద్రంలో అలలు ఉవ్వెత్తున ఎగిసిపడుతున్నాయి. పలు ప్రాంతాల్లో 100 అడుగుల మేర సముద్రం ముందుకొచ్చింది. తీరప్రాంత గ్రామాలు భయం గుప్పెట్లో ఉన్నాయి. నిడుముసలి గ్రామం జలదిగ్భంధంలో చిక్కుకుంది. కృష్ణపట్నం పోర్టులో మూడవ ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేయడం జరిగింది. ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లా అంతటా భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.

కైవల్య, స్వర్ణముఖి, కాళంగి నదుల్లో నీటి ఉధృతి భారీగా పెరుగుతోంది. రెండు రోజుల్లో జిల్లాలో 5 సెం.మీ సరాసరి వర్షపాతం నమోదైంది. నెల్లూరులో అత్యధికంగా 17 సెం.మీ, సిటీలో 14 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. లోతట్టు ప్రాంతాలు నీటమునిగాయి. వర్షాలతో 100 ఎకరాల్లో వరి నాట్లు నీట మునిగాయి. దెబ్బతిన్న 1500 ఎకరాలకి సంబంధించిన నారుమళ్లు. వరి, వేరుశెనగ, శెనగ, మిర్చి, పండ్ల తోటల రైతులకి అపార నష్టం వాటిల్లింది. పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్తు లైన్లు, కూలిన స్తంభాలు తెగిపడ్డాయి. అంధకారంలో పలు ప్రాంతాలు ఉండిపోయాయి. ఏపీలో విద్యా సంస్థలకి అధికారులు సెలవు ప్రకటించారు.

నేడు, రేపు స్కూళ్లకు సెలవు...నెల్లూరు, ప్రకాశం వైపు దూసుకొస్తున్న మైచాంగ్ తుఫాను

‘మిచాంగ్’ తుఫాన్ (Michaung Cyclone) దూసుకొస్తోంది. నైరుతి బంగాళాఖాతంలో వాయువ్య దిశగా తుఫాను కదులుతోంది. గంటకు 14 కిలోమీటర్ల వేగంతో తుఫాన్ కదులుతోంది. ప్రస్తుతానికి చెన్నైకి 130 కిలోమీటర్లు, నెల్లూరుకు 220 కిలోమీటర్లు, బాపట్లకు 330 కిలోమీటర్లు, మచిలీపట్నానికి 350 కిలోమీటర్ల దూరంలో తుఫాను కేంద్రీకృతమై ఉంది. నేడు (సోమవారం) కోస్తా తీరానికి సమాంతరంగా పయనించనుంది. రేపు మధ్యాహ్నం నెల్లూరు - మచిలీపట్నం మధ్య మిచాంగ్ తీవ్ర తుఫానుగా తీరం దాటనుంది.

