Fact Check: వైరల్ అవుతున్న భారత్, చైనా ఘర్షణ వీడియో పాతది, 2020లో గాల్వాన్ వ్యాలీలో ఘర్షణల తర్వాత జరిగిందని స్పష్టం చేసిన ఇండియన్ ఆర్మీ

New Delhi, Dec 14: అరుణాచ‌ల్ ప్ర‌దేశ్‌లోని త‌వాంగ్ సెక్టార్‌లో డిసెంబ‌ర్ 9వ తేదీన చైనా ఆర్మీని భార‌త సైనికులు అడ్డుకున్న ( India-China Clash) విష‌యం తెలిసిందే. భార‌త భూభాగాన్ని ఆక్ర‌మించేందుకు వ‌చ్చిన పీఎల్ఏ ద‌ళాల్ని మ‌న సైనికులు తిప్పికొట్టారు. ఆ అంశం గురించి పార్ల‌మెంట్‌లో కేంద్రం ప్ర‌క‌ట‌న కూడా చేసింది. అయితే దీనికి సంబంధించి ఓ వీడియో నెట్టింట వైర‌ల్ అవుతోంది. బోర్డ‌ర్ వ‌ద్ద భార‌త్‌లోకి ప్ర‌వేశించేందుకు ప్ర‌య‌త్నిస్తున్న చైనా ఆర్మీని భార‌త బ‌ల‌గాలు (Indian Soldiers) తిప్పికొట్టాయి. చేతుల్లో లాఠీల‌తో ఉన్న భార‌తీయ జ‌వాన్లు.. చైనా ద‌ళాల్ని స‌మ‌ర్థ‌వంతంగా అడ్డుకున్నారంటూ ఆ వీడియో చూపుతోంది.

మారని చైనా వంకర బుద్ధి, హిందూ మహా సముద్రంలో అక్రమంగా ప్రవేశించిన చైనా ‘గూఢచారి నౌక’ యువాన్ వాంగ్-5, గుర్తించిన భారతీయ నేవీ..

ప్ర‌స్తుతం వైర‌ల్ అవుతున్న వీడియో.. డిసెంబ‌ర్ 9వ తేదీ నాటికి కాద‌ని భార‌తీయ ఆర్మీ స్ప‌ష్టం చేసింది.ల‌డాఖ‌లోని గాల్వాన్‌లో రెండేళ్ల క్రితం జ‌రిగిన ఘ‌ట‌నకు సంబంధించిన వీడియో ఇదని ఎన్టీటీవీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ తెలియజేసింది. ఈ వీడియో, బహుశా గత సంవత్సరం, అరుణాచల్ ప్రదేశ్‌లోని వాస్తవ నియంత్రణ రేఖ (ఎల్‌ఎసి) వెంబడి భారత్ , చైనా సైనికులు భీకర పోరులో ఉన్నట్లు చూపిస్తుంది. ఈ వీడియో డిసెంబర్ 9 ఘటనకు సంబంధించినది కాదని ఆర్మీ గట్టిగా ఖండించింది.

వైరల్ అవుతున్న భారత్,చైనా సైనికులు ఘర్షణ వీడియో, ఇంకా అధికారికంగా ధృవీకరించిన భారత సైన్యం, కేంద్ర ప్రభుత్వం

ఈ వీడియోలో చూపిన సంఘటన జూన్ 2020లో తూర్పు లడఖ్‌లోని గాల్వాన్ వ్యాలీలో జరిగిన ఘర్షణల తర్వాత జరిగింది. ఈ ఘటనలో దేశం కోసం 20 మంది భారతీయ సైనికులు అమరులు కాగా, 40 మందికి పైగా చైనా సైనికులు మరణించారు.

Here's Video

This video of the #IndiaChina #TawangClash is circulating in #India

There is no official confirmation of the date, but the #PLA is getting beat up really bad. It does go with what we know about the Dec 9 clash.#IndianArmy pic.twitter.com/RA4aAZf50y

— Indo-Pacific News - Geo-Politics & Military News (@IndoPac_Info) December 13, 2022