Pune, March 31: శరద్‌ పవార్‌ (Sharad Pawar)ను రాజకీయంగా అంతమొందించడమే లక్ష్యంగా బారామతిలో ‘కుటుంబ పోరు’ జరిగేలా బీజేపీ (BJP) కుట్ర పన్నిందని సుప్రియా సూలే (Supriya Sule) ఆరోపించారు. లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో (Lok Sabha Elections) ఈ స్థానం నుంచి మరోసారి బరిలో దిగిన సుప్రియాపై.. ఆమె సోదరుడు అజిత్‌ పవార్‌ సతీమణి సునేత్ర పోటీ చేయనున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే.. ఆమె తనకు తల్లితో సమానమని, ప్రస్తుత పరిణామాలు ఆమె పట్ల తనకున్న గౌరవాన్ని తగ్గించవని సూలే స్పష్టం చేశారు.

Election Commission Exit Polls: ఏప్రిల్ 19 ఉదయం 7 నుంచి జూన్ 1న సాయంత్రం 6.30 గంటల వరకు ఎగ్జిట్ పోల్స్‌‌ బ్యాన్.. కీలక నోటిఫికేషన్ జారీ చేసిన ఎన్నికల సంఘం

‘‘పవార్ కుటుంబానికి, మహారాష్ట్రకు వ్యతిరేకంగా బీజేపీ ఈ కుట్ర పన్నింది. సునేత్రను బరిలోకి దించడం అభివృద్ధి కోసం కాదు. శరద్‌ పవార్‌ను రాజకీయంగా అంతం చేసేందుకే. ఆ పార్టీకి చెందిన ఓ సీనియర్ నేత కూడా ఈ మాట అన్నారు. రాష్ట్రంలో కమలదళానికి బలమైన అభ్యర్థులు లేరు. కాబట్టే, నీచ రాజకీయాలకు పాల్పడుతోంది. మరాఠీ మాట్లాడే ప్రజల మధ్య చీలికలు సృష్టించేందుకు యత్నిస్తోంది. సైద్ధాంతికపరంగా సాగే మా పోరును వ్యక్తిగతం చేసింది’’ అంటూ బీజేపీపై సూలే విరుచుకుపడ్డారు.

#WATCH | Pune: As Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar's wife & NCP leader Sunetra Pawar announced as a candidate for Baramati Lok Sabha constituency, NCP-SCP leader and MP Supriya Sule says, "...My fight is not against a person, but their mindset, and policies. You have witnessed… pic.twitter.com/OCbpaaAEc1

— ANI (@ANI) March 31, 2024