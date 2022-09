Gujarat Shocker: గుజరాత్ రాష్ట్రంలో దారుణం, చిన్న గొడవలో భార్య, కూతురుతో కలిసి 12వ అంతస్తు నుంచి దూకి కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్య

Image used for representational purpose | (Photo Credits: PTI)

Ahmedabad, Sep 7: గుజరాత్ రాష్ట్రంలో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. అహ్మదాబాద్‌లోని నివాస భవనంలోని 12వ అంతస్తు నుంచి దూకి (Cop, Wife Jump Off 12th Floor) పోలీసు కానిస్టేబుల్ మరియు అతని భార్య మరియు వారి మైనర్ కుమార్తె ఆత్మహత్య (With Little Daughter) చేసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ప్రాథమిక విచారణలో దంపతులిద్దరూ గొడవల నేపథ్యంలో ఈ షాకింగ్ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తేలిందని సోలా పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్‌స్పెక్టర్ ఎన్‌ఆర్ వాఘేలా తెలిపారు.

మృతి చెందిన వారిని వస్త్రాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో నియమించిన కానిస్టేబుల్ కులదీప్‌సింగ్ యాదవ్, అతని భార్య రిద్ధి మరియు వారి మూడేళ్ల కుమార్తెగా గుర్తించారు. కుల్దీప్‌సిన్హ్ యాదవ్ తన భార్య మరియు కుమార్తెతో గోటా ప్రాంతంలోని బహుళ అంతస్తుల భవనంలోని 12వ అంతస్తులో నివసించాడు. ఇరుగుపొరుగు వారి ప్రకారం, వారి కుమార్తెతో పాటు దంపతులు తెల్లవారుజామున 1:30 గంటలకు 12వ అంతస్తు నుండి దూకినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. వారందరూ అక్కడికక్కడే మరణించారని పోలీసు అధికారి తెలిపారు.

భవనం నివాసి విలేకరులతో మాట్లాడుతూ రిద్ధి మొదట దూకిందని, ఆపై కుల్దీప్‌సింగ్ యాదవ్ తన కుమార్తెతో కలిసి భవనంపై నుండి దూకాడని పేర్కొన్నాడు.మేము మృతదేహాలను ఫోరెన్సిక్ పరీక్ష కోసం పంపాము, సంఘటనపై తదుపరి దర్యాప్తు ప్రారంభించాము" అని అధికారి తెలిపారు.అదే బిల్డింగ్‌లో నివాసం ఉంటున్న కానిస్టేబుల్‌ సోదరి ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.