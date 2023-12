Amit Shah (Photo Credit: ANI)

Amit Shah Says PM Modi Will Return to Power in 2024: కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల తర్వాత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మళ్లీ అధికారంలోకి (PM Modi Will Return to Power in 2024) వస్తారని, 2026 నాటికి జమ్మూకశ్మీర్‌లో ఉగ్రవాదాన్ని పూర్తిగా నిర్మూలిస్తారని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా బుధవారం అన్నారు. జమ్మూ కాశ్మీర్ రిజర్వేషన్ (సవరణ) బిల్లు మరియు జమ్మూ కాశ్మీర్ పునర్వ్యవస్థీకరణ (సవరణ) బిల్లుపై లోక్‌సభలో జరిగిన చర్చకు సమాధానమిస్తూ, జమ్మూ కాశ్మీర్‌లో ఏళ్ళ తరబడి ఉగ్రవాదానికి సహకరిస్తున్న, ప్రోత్సహిస్తున్న ఉగ్రవాదంను అంతం చేయడంపై ప్రభుత్వ దృష్టి ఉందని షా అన్నారు.

2019లో ఆర్టికల్ 370 రద్దుతో కేంద్రపాలిత ప్రాంతంలో వేర్పాటువాదం అంతమైందని, ఉగ్రవాదం గణనీయంగా తగ్గిందని అన్నారు. 2024లో మోదీ ప్రభుత్వం మళ్లీ అధికారంలోకి వస్తుందని, 2026లో జమ్మూ కాశ్మీర్‌లో ఎలాంటి ఉగ్రదాడి జరగదని భావిస్తున్నానని ఆయన అన్నారు.జమ్మూ కాశ్మీర్‌లో ఉగ్రదాడులు జరగకుండా ఉండాలనే ప్రణాళిక గత మూడేళ్లుగా అమల్లో ఉందని, 2026 నాటికి అది విజయవంతమవుతుందని హోంమంత్రి అన్నారు.

పీఓకే ఎప్పటికీ భారత్‌దే, పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్‌పై కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా కీలక వ్యాఖ్యలు, పాక్ ఇంచు కూడా తీసుకోలేదని వెల్లడి

జమ్మూ కాశ్మీర్‌లో సుదీర్ఘకాలంగా కొనసాగుతున్న ఉగ్రవాదానికి గత ప్రభుత్వాలే కారణమని ఆయన అన్నారు. "ఓటు-బ్యాంక్ రాజకీయాలను పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా" ప్రారంభంలోనే ఉగ్రవాదాన్ని ఎదుర్కొంటే, కాశ్మీరీ పండిట్లు లోయను విడిచిపెట్టాల్సిన అవసరం ఉండేది కాదని అన్నారు. జమ్మూకశ్మీర్‌లో ఇప్పటివరకు 45,000 మంది ఉగ్రవాదుల కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోయారని షా చెప్పారు.

జమ్మూ కాశ్మీర్‌లో ఉగ్రవాద సంబంధిత సంఘటనలు తగ్గుముఖం పట్టడంపై గణాంకాలను కూడా ఆయన అందించారు. 2023లో ఒక్క రాళ్లదాడి ఘటన కూడా జరగలేదని, 'హర్తాళ్'కు పిలుపునివ్వలేదని అన్నారు.

"ప్రతి నెల, హోం మంత్రిత్వ శాఖ జమ్మూ కాశ్మీర్‌లో పరిస్థితిని సమీక్షిస్తుంది. ప్రతి మూడు నెలలకు, నేను జమ్మూ కాశ్మీర్‌లో పర్యటించి అక్కడి పరిస్థితులను సమీక్షిస్తాను" అని ఆయన చెప్పారు. జమ్మూ కాశ్మీర్‌లో ఏం జరిగిందో చెప్పే వ్యక్తులు క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులతో తెగతెంపులు చేసుకున్నారని, జమ్మూ కాశ్మీర్‌లో ఎలాంటి మార్పులు వచ్చాయో వారికి తెలియదని హోంమంత్రి అన్నారు.

జమ్మూ & కాశ్మీర్ రిజర్వేషన్ సవరణ బిల్లుకు లోక్‌సభ ఆమోదం, రెండు బిల్లులను ఆమోదించిన దిగువ సభ

ఇంగ్లండ్‌లో విహారయాత్ర చేస్తున్న వారు జమ్మూ కాశ్మీర్‌లో ఎలాంటి మార్పును గమనించరు. కాశ్మీర్‌లో ఉగ్రవాదం ప్రారంభమైనప్పుడు, ప్రజలను లక్ష్యంగా చేసుకుని వారు పారిపోవాల్సి వచ్చిందని షా అన్నారు. మొసలి కన్నీరు కారుస్తూ మాటలతో బాగా ఓదార్చిన నాయకులను ఎందరో చూశానని.. కానీ వారి కన్నీళ్లు తుడవడానికి కృషి చేసిన ఏకైక నాయకుడు మోదీ అని అన్నారు.

దాదాపు 46,631 కుటుంబాలు, 1,57,967 మంది ప్రజలు తమ దేశంలోనే నిర్వాసితులయ్యారని, వారి స్వంత మాతృభూమి నుండి నిర్వాసితులైన విధంగా నిర్వాసితులయ్యారని, ఈ ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన బిల్లు వారికి హక్కులు ప్రాతినిధ్యం కల్పిస్తుందని ఆయన అన్నారు.

పాక్‌ ఆక్రమిత కశ్మీర్‌ మనదేనని.. అందుకే అక్కడ సీట్లను రిజర్వ్ చేసి పెట్టామని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా అన్నారు. జమ్మూకశ్మీర్‌ (Jammu and Kashmir)కు సంబంధించిన రెండు కీలక బిల్లులకు లోక్‌సభ బుధవారం ఆమోదం తెలిపింది. జమ్మూకశ్మీర్‌ (Jammu and Kashmir)లో ఆర్టికల్‌ 370ని రద్దు చేసి అక్కడ అసెంబ్లీని ఏర్పాటు చేసేందుకు కేంద్రం చర్యలు చేపడుతోంది. ఈ క్రమంలోనే ‘జమ్మూకశ్మీర్‌ రిజర్వేషన్‌ (సవరణ) బిల్లు-2023’, ‘జమ్మూకశ్మీర్‌ రీఆర్గనైజేషన్‌ (సవరణ) బిల్లు-2023’ను కేంద్ర ప్రభుత్వం లోక్‌సభలో ప్రవేశపెట్టగా.. వాటికి దిగువసభ బుధవారం ఆమోదం తెలిపింది.

దేశంలో 1980 దశకంలో ఉగ్రవాదం బాగా పెరిగింది, జమ్ము కశ్మీర్ పునర్వ్యవస్థీకరణ బిల్లుపై హోం మంత్రి అమిత్ షా ప్రసంగం

గతంలో జమ్మూకశ్మీర్‌లో శాసనసభ నియోజకవర్గాల సంఖ్య 83 ఉండగా.. తాజా బిల్లులో దాన్ని 90కి పెంచాలని ప్రతిపాదించారు. ఇంతకుముందు కశ్మీర్‌ డివిజన్‌లో 46, జమ్ము డివిజన్‌లో 37 స్థానాలు ఉండేవి. తాజా బిల్లులో కశ్మీర్‌ డివిజన్‌లో అసెంబ్లీ స్థానాలను 47, జమ్ము డివిజన్‌లో 43కు పెంచినట్లు అమిత్ షా వెల్లడించారు. ఇక పాక్‌ ఆక్రమిత కశ్మీర్‌ (POK) మన దేశంలో భాగమేనని ఆయన అన్నారు. అందుకే, అక్కడ కూడా 24 స్థానాలను రిజర్వ్‌ చేసినట్లు ప్రకటించారు. ఇక, కశ్మీర్‌లో రెండు స్థానాలను కశ్మీర్‌ నుంచి వలసవెళ్లినవాళ్లు, ఒక స్థానాన్ని పాక్‌ ఆక్రమిత కశ్మీర్‌ నుంచి వచ్చి స్థిరపడినవారికి రిజర్వ్‌ చేసినట్లు అమిత్ షా తెలిపారు. తొలిసారిగా ఎస్సీ/ఎస్టీ కమ్యూనిటీలకు 9 స్థానాలు కేటాయించినట్లు పేర్కొన్నారు.

70 ఏళ్లుగా అన్యాయానికి, అవమానాలకు గురైన వారికి న్యాయం చేసేందుకు ఈ బిల్లులను ప్రవేశపెడుతున్నాను. ఏ సమాజంలోనైనా వెనుకబడిన వారిని ముందుకు తీసుకురావాలి. ఈ క్రమంలో వారి గౌరవానికి ఏమాత్రం భంగం కలగకుండా చూడాలి. అదే భారత రాజ్యాంగం ప్రాథమిక ఉద్దేశం. ప్రస్తుతం చాలా మంది కశ్మీరీలు శరణార్థి శిబిరాల్లో తలదాచుకొంటున్నారు. ఈ బిల్లుతో వారికి హక్కులు, ఉద్యోగాలు, విద్యావకాశాలు, రిజర్వేషన్ల సాయంతో ఎన్నికల్లో నిలబడే అవకాశాలు వస్తాయి’’ అని అమిత్‌షా వెల్లడించారు.

ఇక ప్రతిపక్షాలు కశ్మీర్‌లో ఆర్టికల్‌ 370 తొలగింపు తర్వాత కూడా ఉగ్రవాదం కొనసాగడంపై అడిగిన ప్రశ్నకు అమిత్‌షా స్పందించారు. ‘‘మోదీ ప్రభుత్వం వచ్చాక పౌర మరణాల్లో 70 శాతం, భద్రతా సిబ్బంది మరణాల్లో 62శాతం తగ్గుముఖం పట్టాయి. ఆర్టికల్‌ 370 తొలగింపుతో ఉగ్రవాదం అంతమైపోతుందని ఎవరూ చెప్పలేదు. వేర్పాటువాదం అంతమవుతుందని నేను చెప్పాను. 2026 నాటికి ఉగ్రవాద ఘటనలు సున్నాకు తీసుకురావడం కోసం ప్రణాళికలు రచిస్తున్నాం’’ అని వెల్లడించారు.