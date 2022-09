Chandigarh University Video Leak: 60 మంది విద్యార్ధినిల ప్రైవేట్‌ వీడియోలు లీక్‌, చండీగఢ్ యూనివర్సిటీలో స్టూడెంట్స్ ఆందోళన, మొహాలీలో గందరగోళం, పలువురు విద్యార్ధినులు ఆత్మహత్యాయత్నం చేశారంటూ పుకార్లు, ఒక్కరి వీడియో మాత్రమే లీక్‌ అయ్యిందంటూ పోలీసుల ప్రకటన

Mohali, SEP 18: పంజాబ్‌ మొహాలీలోని చండీగఢ్‌ వర్సిటీలో (Chandigarh University) కొందరు విద్యార్థినుల అభ్యంతరకర వీడియోలు (obscene videos) సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌గా (Viral videos) మారాయన్న వార్తలు తీవ్ర కలకలం రేపుతున్నాయి. విద్యార్థినుల ఆందోళనలతో వర్సిటీ అట్టుడుకుతోంది. ఓ విద్యార్థిని తన సహచరుల ప్రైవేటు వీడియోలను (obscene videos) వేరే యూనివర్సిటీకి చెందిన స్నేహితుడికి పంపగా.. అతడు ఇంటర్నెట్‌లో అప్‌లోడ్‌ చేసినట్టు గుప్పుమన్న వార్తలు దుమారం రేపుతున్నాయి. పలువురు విద్యార్థినుల వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో హల్‌చల్‌ చేస్తున్నాయంటూ వస్తోన్న ఆరోపణల్ని యూనివర్సిటీ అధికారులు, పోలీసులు ఖండిస్తున్నారు. అవన్నీ అవాస్తవాలేనని.. ఒక విద్యార్థిని తన సొంత వీడియోను హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌కు చెందిన వ్యక్తితో షేర్‌ చేసుకున్నట్టు ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలినట్టు చెబుతున్నారు. అయితే, ఆ విద్యార్థినిని ఇప్పటికే అరెస్టు చేసినట్టు మొహాలీ సీనియర్‌ ఎస్పీ వివేక్‌ శీల్‌ సోనీ తెలిపారు. నిందితురాలిపై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసి అరెస్టు చేసినట్టు తెలిపారు.

Punjab | Students protest outside #ChandigarhUniversity in Mohali over the alleged 'leaked objectional videos' row pic.twitter.com/bkRl5siW6w

— ANI (@ANI) September 18, 2022