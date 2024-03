New Delhi, Mar 28: లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో పోరాడేందుకు అవసరమైన నిధులు తన వద్ద లేవని అభ్యర్థిస్తూ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలన్న బీజేపీ ప్రతిపాదనను తిరస్కరించినట్లు ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ బుధవారం తెలిపారు. బీజేపీ అధ్యక్షుడు (JP Nadda) తనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ లేదా తమిళనాడు నుంచి పోటీ చేసే అవకాశం ఇచ్చారని మంత్రి (Nirmala Sitharaman) తెలిపారు.

నేను వారం, పది రోజులు ఆలోచించి చెబుతానని చెప్పాను. ఆ తర్వాత ఆయన అడగితే.. పోటీ చేయడానికి నా దగ్గర అంత డబ్బు లేదు. అది ఆంధ్రా లేదా తమిళనాడు అనే సమస్య కూడా ఉంది. వారు ఉపయోగించే అనేక ఇతర గెలుపు ప్రమాణాలకు సంబంధించిన ప్రశ్నగా చెప్పాలంటే...మీరు ఈ కమ్యూనిటీకి చెందినవారా లేదా మీరు ఆ మతానికి చెందినవారా? అనేవి కనిపిస్తాయి. అందుకే నేను వద్దు, నేను దీన్ని చేయగలనని నేను అనుకోవడం లేదని ఆమె చెప్పింది. టైమ్స్ నౌ సమ్మిట్ 2024లో సీతారామన్ ఈ విషయాలను వెల్లడించారు. లోక్‌సభ ఎన్నికలు, 14 మందితో ఎనిమిదో జాబితా విడుదల చేసిన కాంగ్రెస్, తెలంగాణ నుంచి 4 స్థానాలకు అభ్యర్థుల ప్రకటన, లిస్టు ఇదిగో..

వారు నా వాదనను అంగీకరించినందుకు నేను చాలా కృతజ్ఞురాలను. కాబట్టి నేను పోటీ చేయడం లేదు" అని ఆమె జోడించింది. లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో పోరాడేందుకు దేశ ఆర్థిక మంత్రి వద్ద కూడా సరిపడా నిధులు ఎందుకు లేవని అడిగినప్పుడు, కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా తనకు చెందదని ఆమె అన్నారు.

