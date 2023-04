Indian Army Soldier Dies: నోటితో టపాసులు పేల్చుతుండగా ఆర్మీ జవాన్ మృతి, మధ్యప్రదేశ్‌ జిల్లాలో విషాదకర ఘటన

మధ్యప్రదేశ్‌లోని ధార్ జిల్లాలో ఓ వివాహ వేడుకలో 35 ఏళ్ల ఆర్మీ మాన్ నోటిలో బాణసంచా పేల్చేందుకు ప్రయత్నించి మృతి చెందినట్లు పోలీసులు బుధవారం తెలిపారు. ఈ సంఘటన జిల్లాలోని అంజేరా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని సర్దార్‌పూర్ తహసీల్ జలోఖ్య గ్రామంలో సోమవారం రాత్రి జరిగింది.

సైనికుడు తన మేనకోడలి పెళ్లికి హాజరయ్యేందుకు నెల రోజుల సెలవుపై ఇక్కడికి వచ్చాడు. వేడుకల సందర్భంగా సింగ్ తన నోటిలో ‘రాకెట్’ బాణాసంచా పెట్టుకుని పేల్చేందుకు ప్రయత్నించాడు. కానీ అది కాల్చడానికి ముందే పేలడంతో అక్కడికక్కడే చనిపోయాడు.పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. అలాగే పోస్టుమార్టం అనంతరం మృతదేహాన్ని కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించినట్లు తెలిపారు.

Here's Update

Indian Army Soldier Dies After Firecracker Bursts in His Mouth in Madhya Pradesh's Dhar #IndianArmy #Soldier #Firecracker #MadhyaPradesh #Dhar https://t.co/7uh3euiKdt

— LatestLY (@latestly) April 26, 2023