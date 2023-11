Jay Shah: జై షా వల్లనే శ్రీలంక క్రికెట్‌ నాశనం అయ్యింది...లంక మాజీ కెప్టెన్ అర్జున రణతుంగ సంచలన వ్యాఖ్యలు...

శ్రీలంక క్రికెట్ (ఎస్‌ఎల్‌సి) నాశనం వెనుక బిసిసిఐ కార్యదర్శి జైషా కారణం అని శ్రీలంక మాజీ కెప్టెన్ అర్జున రణతుంగ విరుచుకుపడ్డాడు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ICC) అధిక రాజకీయ జోక్యానికి SLCని సస్పెండ్ చేసిన 15 రోజుల తర్వాత 1996 ప్రపంచ కప్ విజేత కెప్టెన్ చేసిన వ్యాఖ్య కావడం విశేషం. "SLC అధికారులు జే షా మధ్య ఉన్న సంబంధం కారణంగా, వారు SLCని తొక్కిపెట్టి నియంత్రించగలరనే భావనలో ఉన్నారు" అని రణతుంగ చెప్పినట్లు డైలీ మిర్రర్ పేర్కొంది. 'జయ్ షా శ్రీలంక క్రికెట్‌ను నడుపుతున్నాడని. జే షా ఒత్తిడి కారణంగా SLC నాశనమవుతోందన్నారు. భారత్‌లో ఓ వ్యక్తి శ్రీలంక క్రికెట్‌ను నాశనం చేస్తున్నాడు. భారత హోం మంత్రిగా ఉన్న తన తండ్రి వల్ల మాత్రమే అతను శక్తివంతమయ్యాడు, ”అని రణతుంగ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ మంత్రివర్గంలో సభ్యుడు అమిత్ షాను ఉద్దేశించి అన్నారు.

From where does Jay Shah get money to manage Sri Lanka Cricket?? 😳 pic.twitter.com/Q6K6JblzPM

