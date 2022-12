Woman Sitting on Fuel Tank: మోటర్ బైక్ ట్యాంక్ మీద కూర్చున్న యువతి, జోరుగా బైక్ నడిపిన యువకుడు, వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్, చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపిన ముంబై పోలీసులు

woman sitting on fuel tank of bike (Photo-Video Grab)

Mumbai, Dec 22: ద్విచక్ర వాహనంపై వెళ్తున్న ఓ వ్యక్తి బైక్‌లోని ఇంధన ట్యాంక్‌పై కూర్చున్న మహిళ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ ఘటన భోపాల్‌లోని వీఐపీ రోడ్డులో చోటుచేసుకుంది. అదే దారిలో వెళ్తున్న ఓ కారు డ్రైవర్ ఈ ఘటన మొత్తాన్ని చిత్రీకరించాడు.

టీచరమ్మపై మరో టీచర్ దారుణం, అందుకు ఒప్పుకోలేదని ఆమె కొడుకు తలను గోడకేసి బాది, స్కూల్‌ బిల్డింగ్‌ పైనుంచి కిందకు పడేసి హత్య, కర్ణాటకలో దారుణ ఘటన

వీడియో రికార్డింగ్‌ అవుతోందని తెలుసుకున్న యువకుడు బైక్‌ను వేగంగా నడుపుతూ పరారయ్యాడు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో వెంటనే పోలీసులు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. వీడియోను గమనించిన పోలీసులు సంబంధిత రోడ్డులోని సీసీటీవీ ఫుటేజీని ఉపయోగించి బైక్ నంబర్ ప్లేట్ నుండి యువకుడి కోసం వెతుకుతున్నారు.

You can watch the video here:

Video of bike rider goes viral..As at busy Thane bhiwandi highway. he is riding bike sitting a girl on bike tank ..@ThaneCityPolice @MumbaiPolice @MumbaiRTO pic.twitter.com/oRL2Fe7WH6 — EXPRESS NEWS HINDI (@expressnews4u) December 22, 2022

నార్త్ డివిజన్ ఎస్పీ విజయ్ ఖత్రి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. యువకుడి ఆచూకీ తెలుసుకుని మోటారు వాహన చట్టం కింద చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. ఒకరి ప్రాణాలకు హాని కలిగించే విధంగా డ్రైవింగ్ చేయడం తనకు, ఇతరులకు ప్రాణాంతకం అని ఖత్రి అన్నారు. ఇలాంటి విన్యాసాలకు పాల్పడిన వారిపై కూడా చర్యలు తీసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. చర్యలు తీసుకున్నా యువత ఇలాంటి విన్యాసాలు ఆగకపోవడం దురదృష్టకరమని ఖత్రీ అన్నారు.