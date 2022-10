Asaduddin Owaisi (Photo-ANI)

Hyd, Oct 10: నాగ్‌పూర్‌లోని రేషింబాగ్ మైదానంలో జరిగిన ఆర్‌ఎస్‌ఎస్ దసరా ర్యాలీలో మోహన్ భగవత్ మాట్లాడుతూ సమాజ ఆధారిత జనాభా అసమతుల్యత ఒక ముఖ్యమైన అంశమని, దానిని విస్మరించరాదని అన్నారు. ఆర్‌ఎస్‌ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ ఇటీవల చేసిన జనాభా అసమతుల్యత వ్యాఖ్యలపై తాజాగా ఒవైసీ స్పందించారు.

ఇద్దరు పిల్లల మధ్య గ్యాప్‌ని మెయింటెయిన్ చేయడానికి ముస్లిం సమాజం కుటుంబ నియంత్రణ సాధనం కండోమ్‌లను ఎక్కువగా (Muslims use condoms the most) ఉపయోగిస్తుందని AIMIM చీఫ్ అసదుద్దీన్ ఒవైసీ (Owaisi on RSS chief’s remarks) పేర్కొన్నారు. హైదరాబాద్‌లో జరిగిన బహిరంగ సభలో AIMIM చీఫ్ ప్రసంగిస్తూ, శ్రీ భగవత్ దీనిని ప్రస్తావించరని, జనాభా పెరుగుదల గురించి చర్చించే ముందు డేటాను ఉంచాలని అన్నారు.

ముస్లింల జనాభా పెరగడం లేదు. ఆ విషయంలో ఎలాంటి టెన్షన్‌ పడకండి. మన జనాభా తగ్గుతోంది... ముస్లింల పిల్లల TFR (మొత్తం సంతానోత్పత్తి రేటు) తగ్గుతోంది. ఇద్దరు పిల్లల మధ్య ఎక్కువ దూరాన్ని ఎవరు నిర్వహిస్తున్నారో తెలుసా? ముస్లింలు నిర్వహిస్తున్నారు. కండోమ్‌లను ఎవరు ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నారు? మేము ఉపయోగిస్తున్నామని ఇది మీకు తెలియజేస్తున్నాం. మోహన్ భగవత్ దాని గురించి మాట్లాడరు” అని శ్రీ ఒవైసీ అన్నారు.

కాగా భారతదేశం సమగ్రంగా ఆలోచించి, అన్ని వర్గాలకు సమానంగా వర్తించేలా జనాభా విధానాన్ని రూపొందించాలని అక్టోబర్ 5న శ్రీ భగవత్ అన్నారు. నాగాపూర్ లోని ఒక స‌మావేశంలో ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహ‌న్ భ‌గ‌వ‌త్ మాట్లాడుతూ.. భారతదేశానికి జనాభా నియంత్రణకు "అందరికీ సమానంగా వర్తించే" విధానం అవసరమని, దేశంలో మతపరమైన అసమానతలు భారీగా పెరిగిపోయాయని, జనాభా అడ్డు అదుపు లేకుండా పెరగడం వల్ల మతపరమైన సమతౌల్యం దెబ్బతిన్నదని, దీన్ని నియంత్రణపై దృష్టి సారించాలంటూ ప్ర‌భుత్వానికి సూచ‌న చేశారు.

మోహన్ భగవత్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఒవైసీ మాట్లాడుతూ..“నేను సత్యాన్ని తెలియజేస్తున్నాను. (మిస్టర్ భగవత్ చెప్పారు) జనాభా పెరుగుతోంది.. ఎక్కడ పెరుగుతోంది భగవత్ సాబ్? మీరు డేటా ఉంచుకుని మాట్లాడండి” అని హైదరాబాద్ ఎంపీ అన్నారు. నవరాత్రి గర్బా వేదికపై రాళ్లదాడికి పాల్పడినందుకు కొంతమంది ముస్లింలను ప్రజల దృష్టిలో ఉంచుకుని గుజరాత్ పోలీసులు కొరడా ఝులిపించారని, ప్రేక్షకులు ఆనందిస్తుండగా వారిని కొట్టారని ఒవైసీ అన్నారు.

“రోడ్లపై లాఠీలతో కొడుతున్నారు. ఇది భారత ప్రజాస్వామ్యమా? ఇది భారతీయ లౌకికవాదమా? ఇది చట్ట నియమమా? రోడ్డు పక్కన కుక్కంటే గౌరవం ఉంది. కానీ ఒక ముస్లిం గౌరవించబడడు” అని ఒవైసీ అన్నారు.నిందితులపై చట్ట ప్రకారమే చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉందన్నారు. బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల్లో ముస్లింలు చాల ఇబ్బందులు ప‌డుతున్న‌ర‌ని, స్వేచ్ఛా స్వాతంత్ర్యాలను కోల్పోయినట్టు కనిపిస్తోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యంగా ఉత్తరప్రదేశ్‌, గుజరాత్‌లల్లో నివసించే ప్రతి ముస్లిం కూడా ఓపెన్ జైలులో ఉన్నట్లుగా భావిస్తోన్నారని చెప్పారు.