HC on Nudity Of Female Upper Body: మహిళ నగ్నత్వాన్ని ప్రతీసారి లైంగికంగా లేదా అశ్లీలంగా పరిగణించకూడదు, కేరళ హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు

Nudity Of Female Upper Body Shouldn't Be Regarded As Sexual Or Obscene By Default: ఒక మహిళ యొక్క నగ్న శరీరం యొక్క వర్ణనను ఎల్లప్పుడూ లైంగికంగా లేదా అశ్లీలంగా పరిగణించరాదని కేరళ హైకోర్టు తీర్పునిచ్చింది, తన పిల్లలు తన సెమీ-నగ్న శరీరంపై పెయింటింగ్ చేస్తున్న వీడియోను రూపొందించడానికి సంబంధించిన ఒక తల్లిని క్రిమినల్ కేసు నుండి విడుదల చేస్తున్నప్పుడు కేరళ హైకోర్టు ఈ తీర్పును ఇచ్చింది.

పితృస్వామ్య భావాలను సవాలు చేసేందుకే ఈ వీడియో తీశారని, స్త్రీ శరీరంపై అతిగా లైంగికీకరణకు వ్యతిరేకంగా సందేశాన్ని వ్యాప్తి చేసేందుకు ఈ వీడియో తీశారని మహిళ వివరణను పరిగణనలోకి తీసుకున్న హైకోర్టు, ఆ వీడియోను అశ్లీలంగా పరిగణించరాదని పేర్కొంది.

లైంగిక నేరాల నుండి పిల్లలను రక్షించే చట్టం, 2012 (పోక్సో), ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ చట్టం, 2000లోని సెక్షన్ 67B (డి) మరియు జువెనైల్ జస్టిస్ (కేర్) సెక్షన్ 75 కింద ఆమె నేరాలకు సంబంధించి ఛార్జిషీట్ చేయబడింది.నగ్న శరీరాలను సాధారణమైనవిగా చూడాలనే భావనతో వారిని సున్నితం చేయడానికి, తన పిల్లలు పెయింట్ చేయడానికి తన శరీరాన్ని కాన్వాస్‌గా ఉపయోగించుకోవడానికి తల్లి అనుమతించడంలో తప్పు లేదని ఈ కేసులో కోర్టు గట్టిగా అభిప్రాయపడింది.

స్త్రీ యొక్క నగ్న శరీరాన్ని చూడటం డిఫాల్ట్‌గా లైంగికంగా భావించకూడదు. అలాగే, స్త్రీ యొక్క నగ్న శరీరం యొక్క వర్ణనను అశ్లీలంగా, అసభ్యకరంగా లేదా లైంగికంగా అసభ్యకరంగా పేర్కొనలేము. సందర్భానుసారంగా మాత్రమే అలా నిర్ణయించబడవచ్చని కోర్టు తెలిపింది.