Himachal High Court: వేరే మహిళను ఇంట్లో పెట్టుకుని భార్యను అదే ఇంట్లో నివసించమని భర్త బలవంతం చేయరాదు, హిమాచల్ ప్రదేశ్ హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు

No Wife Can Be Forced To Live In A Matrimonial Home: తన భార్య పారిపోయిందని ఆరోపిస్తూ ఓ భర్త వేసిన పిటిషన్‌ను హిమాచల్ ప్రదేశ్ హైకోర్టు కొట్టివేసింది. భర్త తనతో మరో మహిళను ఉంచుకుని అదే ఇంటిలో నివసించడానికి ఏ భార్యను బలవంతం చేయరాదని కోర్టు పేర్కొంది.ప్రతివాది విడివిడిగా జీవించడానికి సమర్థనీయమైన కారణం ఉంది. ఎందుకంటే భర్త తనతో మరొక స్త్రీని ఉంచుకుని ఏ భార్యను ఇంట్లో హోమ్‌లో నివసించమని బలవంతం చేయకూడదని జస్టిస్ సత్యన్ వైద్యతో కూడిన ధర్మాసనం పేర్కొంది.

తక్షణ విషయంలో అప్పీలుదారు-భర్త, ప్రతివాది-భార్య 1995 నుండి విడివిడిగా నివసిస్తున్నారు. క్రూరత్వం కారణంగా ట్రయల్ కోర్ట్‌లో వివాహాన్ని రద్దు చేయాలని అప్పీలుదారు ఒక పిటిషన్‌ను దాఖలు చేశారు. అది కొట్టివేయబడింది. సాక్ష్యాధారాలను తప్పుగా అంచనా వేయడం వల్ల వచ్చిన తీర్పును, డిక్రీని అప్పీలుదారు దాడి చేశాడు. తన భార్యపై జరిగిన క్రూరత్వానికి సంబంధించిన సమస్యను తాను అధిక సాక్ష్యాధారాలతో నిరూపించానని, దానిని నేర్చుకున్న ట్రయల్ కోర్టు విస్మరించిందని అప్పీలుదారు వాదించాడు.

భర్త ప్రకారం, ఎటువంటి కారణం లేకుండా ప్రతివాది తనను విడిచిపెట్టాడని, ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ తిరిగి రాలేదని అతను నిరూపించాడు.పిటిషన్‌లోని అంశాలను పరిశీలించిన తర్వాత, వైవాహిక జీవితం ప్రారంభం నుండి భర్త, అతని కుటుంబ సభ్యుల పట్ల ప్రతివాది యొక్క వైఖరి శత్రుత్వంగా ఉందని నిర్ధారించడం మినహా క్రూరత్వాన్ని ఏర్పరిచే నిర్దిష్ట సందర్భం ఏమీ లేదని జస్టిస్ వైద్య పేర్కొన్నారు.

Dismissing the petition of a husband against his wife alleging cruelty and desertion, the Himachal Pradesh High Court has observed no wife can be forced to live in matrimonial home with husband keeping another lady with him.

