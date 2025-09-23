ప్రసవ కాలంలో పరాసిటమాల్ వాడకం వల్ల ఆటిజం వస్తుందని వస్తున్న ఆరోపణలు నిజం కావని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) తోసి పుచ్చింది. రాయిటర్స్ నివేదిక ప్రకారం, మంగళవారం ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రతినిధి మాట్లాడుతూ.. ఈ ఆరోపణలకు ఆధారాలు అసంపూర్ణంగా, అస్పష్టంగా ఉన్నాయని చెప్పారు. అదేకాక, మనిషి ప్రాణాలు రక్షించే టీకాల విలువపై ప్రజల్లో అనుమానం కలిగేలా మాట్లాడొద్దని హెచ్చరించారు. ఈ వ్యాఖ్యలు, అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన ఒక పబ్లిక్ వ్యాఖ్యకు స్పందనగా వచ్చాయి. ట్రంప్, పిల్లల్లో ఆటిజం రావడానికి టీకాలు, గర్భధారణ సమయంలో టైలెనాల్ (పరాసిటమాల్) వాడకమే కారణమని చెప్పారు. అయితే, ఇవన్నీ వైజ్ఞానిక ఆధారాలు లేని ఆరోపణలే అని నిపుణులు స్పష్టంగా చెబుతున్నారు.

ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్‌ప్రెస్‌ విమానంలో హైజాక్ కలకలం, కాక్‌పిట్ తలుపును తెరిచి పైలట్ వద్దకు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించిన ఓ వ్యక్తి, 8 మంది అరెస్ట్

WHO Dismisses Link Between Vaccines and Autism 

(ట్విట్టర్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ మరియు యూట్యూబ్‌తో సహా సోషల్ మీడియా ప్రపంచం నుండి సరికొత్త బ్రేకింగ్ న్యూస్, వైరల్ వార్తలకు సంబంధించిన సమాచారం సోషల్ మీడియా మీకు అందిస్తోంది. పై పోస్ట్ యూజర్ యొక్క సోషల్ మీడియా ఖాతా నుండి నేరుగా పొందుపరచడం జరిగింది. లేటెస్ట్‌లీ సిబ్బంది ఈ కంటెంట్ బాడీని సవరించలేదు లేదా సవరించకపోవచ్చు. సోషల్ మీడియా పోస్ట్‌లో కనిపించే అభిప్రాయాలు మరియు వాస్తవాలు లేటెస్ట్‌లీ అభిప్రాయాలను ప్రతిబింబించవు, అలాగే లేటెస్ట్‌లీ దీనికి ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)