మణిపూర్ రాజధాని ఇంఫాల్‌లో శుక్రవారం రాత్రి ఘోర ఘటన చోటుచేసుకుంది. అస్సాం రైఫిల్స్ దళాలు ప్రయాణిస్తున్న వాహనంపై గుర్తు తెలియని సాయుధులు ఆకస్మికంగా కాల్పులకు తెగబడ్డారు. మెరుపు దాడి చేసిన దుండగులు పలు రౌండ్లుగా తుపాకీ గుళ్ల వర్షం కురిపించారు. ఈ దాడిలో ఇద్దరు సైనికులు తీవ్ర గాయాల పాలై ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరొక అయిదుగురు సైనికులు గాయపడి సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారని భారత సైన్యం అధికారిక ప్రకటనలో తెలిపింది. గాయపడిన వారికి తగినంత వైద్యం అందుతున్నదని, వారి పరిస్థితిని వైద్యులు పర్యవేక్షిస్తున్నారని పేర్కొంది.

ఈ ఘటనతో ఇంఫాల్ ప్రాంతంలో భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి. స్థానికులు కాల్పుల శబ్దాలతో ఒక్కసారిగా భయంతో ఇళ్లలోకి దూరిపోయారని సమాచారం. వెంటనే భద్రతా దళాలు పరిసరాలను ముట్టడి చేసి, దుండగులను పట్టుకునేందుకు విస్తృతంగా గాలింపు చర్యలు ప్రారంభించాయి.

ఇప్పటికే మణిపూర్‌లో పరిస్థితులు ఉద్రిక్తంగా ఉన్న నేపథ్యంలో ఈ దాడి భద్రతా సమస్యలపై మరింత ఆందోళన కలిగిస్తోంది. దుండగుల గుర్తింపు, వారి ఉద్దేశ్యం ఇంకా స్పష్టంగా తెలియలేదు. కేంద్ర హోం మంత్రిత్వశాఖకు ఈ ఘటనపై నివేదిక అందజేయనున్నారు. అస్సాం రైఫిల్స్ దళాలు ఈశాన్య రాష్ట్రాలలో శాంతి భద్రతల కోసం కీలకంగా పనిచేస్తున్నాయి. ఇటువంటి దాడులు సైనికుల ప్రాణాలపై ముప్పు కలిగించడమే కాకుండా, ప్రాంతీయ స్థిరత్వాన్ని కూడా దెబ్బతీస్తున్నాయని రక్షణ వర్గాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.

