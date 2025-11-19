వల్లంపట్ల రోడ్డుపై కారులో వస్తున్న వ్యక్తి, ఆర్టీసీ బస్సు డ్రైవర్ తన వాహనానికి సైడ్ ఇవ్వలేదని ఆరోపించి, బస్సు ఆగగానే వెంటనే డ్రైవర్‌పై తీవ్రంగా దాడి చేయడం మొదలుపెట్టాడు. అయితే, అక్కడి రోడ్డుపై స్థలం చాల తక్కువగా ఉండటంతో, బస్సు పెద్దదై ఉండటం వల్ల సైడ్ ఇవ్వడం సాధ్యంకాలేదని డ్రైవర్ పలుసార్లు చెప్పినప్పటికీ, కారు యజమాని వినకపోవడం గమనార్హం. డ్రైవర్ ఇచ్చిన వివరణను పూర్తిగా పక్కనబెట్టి, అతనిపై దూకి కొట్టడమే కాకుండా తీవ్ర హింస ప్రదర్శించాడు. ఈ దాడిని చూసిన బస్సు ప్రయాణికులు వెంటనే స్పందించి, “సైడ్ ఇవ్వకపోతే కొడతావా?” అంటూ దాడి చేసిన వ్యక్తిని నిలదీశారు.ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, దాడి చేసిన వ్యక్తిపై కేసు నమోదు చేశారు.

car driver assaults RTC staff

