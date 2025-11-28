హాంకాంగ్‌లోని ఓ ఎత్తైన భవన సముదాయంలో బుధవారం చోటుచేసుకున్న భారీ అగ్నిప్రమాదం తీవ్ర విషాదానికి దారితీసింది. ఈ ఘటనలో మరణించిన వారి సంఖ్య 94కి పెరిగిందని అధికారులు వెల్లడించారు. 200 మందికి పైగా వ్యక్తులు ఇంకా కనుగొనబడలేదని సమాచారం. 72 మందికి తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. గత 60 ఏళ్లలో హాంకాంగ్‌లో చోటుచేసుకున్న అత్యంత ఘోర అగ్నిప్రమాదం ఇదేనని అధికారులు పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం భవనాలలో పునరుద్ధరణ పనులు కొనసాగుతున్న సమయంలో ప్రమాదం జరిగినట్టు తెలిసింది. మరమ్మతుల కోసం విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తున్న వెదురు స్కాఫోల్డింగ్, ఫోమ్ పదార్థాలు మంటలు వేగంగా వ్యాపించడానికి కారణమై ఉండొచ్చని అధికారులు ప్రాథమిక అంచనాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Hong Kong Fire:

