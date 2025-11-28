ప్రకాశం జిల్లాలోని నాగలుప్పలపాడు మండలం నిడమనూరు జూనియర్ ఇంటర్ కాలేజీలో పనిచేస్తున్న బక్కమంతుల వినయ్ అనే లెక్చరర్పై తీవ్ర ఆరోపణలు వెల్లివిరిశాయి. విద్యార్థినులతో అనుచితంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడన్న సమాచారం తెలిసిన తల్లిదండ్రులు, గ్రామస్థులు కళాశాలకు చేరుకుని తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. లెక్చరర్ని పట్టుకుని చితకబాదారు. విద్యార్థినులపై అసభ్య వ్యాఖ్యలు, ప్రవర్తన చూపుతున్నాడనే ఆరోపణలతో ఆయనను నిలదీసి, స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఘటనపై విచారణ చేపట్టిన అనంతరం సంబంధిత అధికారులకు ఫిర్యాదులు కూడా సమర్పించినట్టు సమాచారం. ఈ సంఘటనతో స్థానిక విద్యార్థుల భద్రతపై ఆందోళన వ్యక్తమవుతున్నాయి. కాలేజీ నిర్వాహకులపై కూడా ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతున్నారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు.
Parents Outrage as Lecturer Accused of Misbehaving with Girl Students
కాలేజీలో విద్యార్థినుల పట్ల అసభ్యకరంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడన్న… pic.twitter.com/etpGFztsrg
— Telugu Feed (@Telugufeedsite) November 27, 2025
