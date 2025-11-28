ప్రకాశం జిల్లాలోని నాగలుప్పలపాడు మండలం నిడమనూరు జూనియర్‌ ఇంటర్‌ కాలేజీలో పనిచేస్తున్న బక్కమంతుల వినయ్ అనే లెక్చరర్‌పై తీవ్ర ఆరోపణలు వెల్లివిరిశాయి. విద్యార్థినులతో అనుచితంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడన్న సమాచారం తెలిసిన తల్లిదండ్రులు, గ్రామస్థులు కళాశాలకు చేరుకుని తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. లెక్చ‌ర‌ర్‌ని పట్టుకుని చిత‌క‌బాదారు. విద్యార్థినులపై అసభ్య వ్యాఖ్యలు, ప్రవర్తన చూపుతున్నాడనే ఆరోపణలతో ఆయనను నిలదీసి, స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఘటనపై విచారణ చేపట్టిన అనంతరం సంబంధిత అధికారులకు ఫిర్యాదులు కూడా సమర్పించినట్టు సమాచారం. ఈ సంఘటనతో స్థానిక విద్యార్థుల భద్రతపై ఆందోళన వ్యక్తమవుతున్నాయి. కాలేజీ నిర్వాహకులపై కూడా ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతున్నారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు.

వీడియో ఇదిగో, బ్యాగు నిండా డబ్బు.. ఆటోలో మరచిపోయిన ప్రయాణికుడు, నిజాయితీగా ఆ డబ్బును మరచిపోయిన వ్యక్తికి అందజేసిన ఆటో డ్రైవర్‌, సోషల్ మీడియాలో ప్రశంసల వెల్లువ

Parents Outrage as Lecturer Accused of Misbehaving with Girl Students

(ట్విట్టర్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ మరియు యూట్యూబ్‌తో సహా సోషల్ మీడియా ప్రపంచం నుండి సరికొత్త బ్రేకింగ్ న్యూస్, వైరల్ వార్తలకు సంబంధించిన సమాచారం సోషల్ మీడియా మీకు అందిస్తోంది. పై పోస్ట్ యూజర్ యొక్క సోషల్ మీడియా ఖాతా నుండి నేరుగా పొందుపరచడం జరిగింది. లేటెస్ట్‌లీ సిబ్బంది ఈ కంటెంట్ బాడీని సవరించలేదు లేదా సవరించకపోవచ్చు. సోషల్ మీడియా పోస్ట్‌లో కనిపించే అభిప్రాయాలు మరియు వాస్తవాలు లేటెస్ట్‌లీ అభిప్రాయాలను ప్రతిబింబించవు, అలాగే లేటెస్ట్‌లీ దీనికి ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)