ఈ రోజుల్లో డబ్బు లేదా విలువైన వస్తువులు దొరికితే వాటిని తమవిగా చేసుకోవడమే చాలామంది ఆచారం. అయితే బెంగళూరులో ఓ ఆటో డ్రైవర్‌ నిజాయతీకి నిదర్శనంగా నిలిచాడు. జీవనోపాధి కోసం ఆటో నడుపుతున్న రాజు, తన ఆటోలో ఒక ప్రయాణికుడు మరిచిపోయిన డబ్బులతో నిండిన బ్యాగును గుర్తించాడు. ఆ డబ్బును స్వంతం చేసుకోవాలన్న ఆలోచన చేయకుండా, ప్రయాణికుడిని వెతికి అతనికి తిరిగి అందజేశాడు. రాజు నిజాయతీకి ఆశ్చర్యపోయిన ప్రయాణికుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా, అది క్షణాల్లో వైరల్‌ అయింది. నెటిజన్లు ‘మానవత్వం ఇంకా బతికే ఉంది’ అంటూ రాజు పనిని అమితంగా ప్రశంసిస్తున్నారు. అతని నిజాయతీ అందరికీ మంచి సందేశాన్ని అందించింది.

Honest Auto Driver Returns Lost Bag Containing Huge Cash in bengaluru

