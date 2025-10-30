అమెజాన్‌లో భారీగా ఉద్యోగాల తొలగింపులు ప్రారంభమైనట్లు సమాచారం. ఈ సారి సీనియర్ స్థాయి అధికారులను కూడా కలుపుకొని దాదాపు 14 వేల మంది ఉద్యోగులు ప్రభావితమయ్యారని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ప్రాప్తి ఆన్ X అనే యూజర్ సోషల్ మీడియాలో వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. అమెజాన్‌లోని నా స్నేహితురాలు తన మేనేజర్‌తో సహా మొత్తం బృందాన్ని క్షణాల్లోనే తొలగించారనీ, వారు ఆఫీస్ నుంచి బయటకు వెళ్ళే విధానం చాలా బాధాకరంగా ఉందని పేర్కొంది. ఈ తొలగింపులు విస్తృత స్థాయిలో జరిగాయని Q3, Q4 కోసం పని చేసిన పరీక్షా (టెస్టింగ్) బృందాలు మొదటగా ప్రభావితమయ్యాయని ఆమె తెలిపింది. అంతేకాకుండా, ఉద్యోగులను తొలగించిన వెంటనే వారి ల్యాప్‌టాప్‌లను తీసుకున్నారని కూడా తెలిపింది.

ఆగని లేఆప్స్, 8 వేల మందిని ఇంటికి సాగనంపుతున్న ప్రముఖ లాజిస్టిక్స్ కంపెనీ డీహెచ్ఎల్, వెంటాడుతున్న ఆర్థిక మాంద్య భయాలు

నివేదికల ప్రకారం, అమెజాన్ కృత్రిమ మేధస్సు (AI), ఆటోమేషన్, క్లౌడ్ టెక్నాలజీల వినియోగాన్ని వేగవంతం చేయడానికి సన్నద్ధమవుతోంది. ఈ మార్పులు సంస్థను మరింత సన్నగా, వేగంగా, సాంకేతికంగా ఆధునికంగా మార్చడమే లక్ష్యమని కంపెనీ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. గత కొన్ని నెలలుగా టెక్ రంగంలో కొనసాగుతున్న ఉద్యోగాల తగ్గింపు ధోరణిలో అమెజాన్ తాజా చర్య మరో ముఖ్య ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది. పరిశ్రమ నిపుణులు ఈ చర్యలను AI ఆధారిత పునర్వ్యవస్థీకరణ యుగం ప్రారంభంగా అభివర్ణిస్తున్నారు.

Amazon Layoffs

