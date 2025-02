టెలికాం పరిశ్రమలో "ఎదుర్కున్న సవాళ్ల" ఎదురవుతున్నాయనే అంచనాల మధ్య బెల్ యూనియన్‌లో చేరిన ఉద్యోగులను తొలగించాలని యోచిస్తున్నట్లు సమాచారం. బెల్ కెనడా తొలగింపులు 1,200 మంది యూనియన్‌లో చేరిన ఉద్యోగులను ప్రభావితం చేస్తాయి. యూనిఫోర్ జాతీయ అధ్యక్షురాలు లానా పేన్, బెల్ కెనడా తొలగింపు చర్యపై వ్యాఖ్యానిస్తూ, "కార్మికుల తగ్గింపు ప్రణాళికలు తాత్కాలికంగా ఖర్చులను తగ్గించడానికి ఒక హానికరమైన స్టంట్, దీనివల్ల లాభాలు కార్మికుల వెనుక ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి" అని CBC నివేదిక తెలిపింది . ఈ నేపథ్యంలోనే బెల్ కెనడా 1,200 మంది ఉద్యోగులను తొలగించనున్నట్లు సమాచారం.

Bell Canada Layoffs:

🚨 LAYOFF ALERT - Toronto, Canada 🇨🇦

Bell plans to layoff 1,200 unionized employees, attributing the move to "unprecedented challenges" in the telecom industry. pic.twitter.com/wflmxYfCIV

