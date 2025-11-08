ఇస్రో ప్రకటన ప్రకారం, ఈ కొత్త డేటా ఉత్పత్తులు చంద్రుని ఉపరితలం యొక్క భౌతిక మరియు విద్యుద్వాహక లక్షణాలను వివరించే ముఖ్యమైన పారామితులను కలిగి ఉంటాయి. వీటి ద్వారా చంద్రుని నిర్మాణం, ఖనిజాల పంపిణీ, ధ్రువ ప్రాంతాల ప్రత్యేక లక్షణాలపై మరింత స్పష్టమైన శాస్త్రీయ అవగాహన లభించనుంది.
సంస్థ తెలిపినట్లు, ఈ అభివృద్ధి భవిష్యత్ చంద్ర అన్వేషణలలో భారతదేశం చేసే ప్రధాన విలువ జోడింపుగా నిలుస్తుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చంద్ర పరిశోధనకు భారత డేటా సహకారం కీలకమవుతుందని ఇస్రో పేర్కొంది. అదనంగా, కొత్తగా రూపొందించిన ఈ అధునాతన డేటా ఉత్పత్తులను ఇండియన్ స్పేస్ సైన్స్ డేటా సెంటర్ (ISSDC) వెబ్సైట్ ద్వారా లాగిన్ అయి పరిశోధకులు, శాస్త్రవేత్తలు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు.
ISRO Announces Advanced Chandrayaan-2 Data Products
ISRO has come up with advanced data products from the Chandrayaan-2 lunar orbiter for deeper understanding of the lunar polar regions. These include important parameters describing physical and dielectric properties of the Moon’s surface. This is India’s major value addition… pic.twitter.com/5w2eQ4OVky
