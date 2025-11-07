మధ్యప్రదేశ్లో ఒక కలకలం రేపే సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఖాండ్వాలో వేగంగా వస్తున్న కారు ఒక వ్యక్తి మోటార్సైకిల్ను ఢీకొట్టడంతో అతను తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. ఈ సంఘటన నవంబర్ 6, గురువారం మధ్యప్రదేశ్లోని ఖాండ్వాలో జరిగినట్లు సమాచారం. ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన సీసీటీవీ ఫుటేజ్ సోషల్ మీడియాలో కూడా వైరల్ అయింది. వైరల్ క్లిప్లో ఆ వ్యక్తి తన బైక్ నడుపుతూ కుడివైపు మలుపు తీసుకుంటున్నప్పుడు వేగంగా వస్తున్న కారు అకస్మాత్తుగా అతనిపైకి దూసుకెళ్లింది. కారు అతని బైక్ను ఢీకొట్టిన వెంటనే బైకర్ను గాల్లోకి విసిరివేయడాన్ని వీడియో చూపిస్తుంది.
బైకర్ ఆనంద్ నగర్కు వెళుతుండగా ఈ సంఘటన జరిగిందని చెబుతున్నారు. ఆ వ్యక్తిని గాల్లోకి ఎగరవేసిన తర్వాత, కారు బైక్ను దాదాపు 100 మీటర్ల దూరం ఈడ్చుకెళ్లింది. వైరల్ క్లిప్లో బైకర్కు సహాయం చేయడానికి అక్కడి స్థానికులు పరుగెత్తుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది.
Here's Video
खंडवा में कार की टक्कर से हवा में उछल गया बाइक सवार @NavbharatTimes #nbtmp pic.twitter.com/GjkY15ClMp
— NBTMadhyapradesh (@NBTMP) November 6, 2025
