మధ్యప్రదేశ్‌లో ఒక కలకలం రేపే సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఖాండ్వాలో వేగంగా వస్తున్న కారు ఒక వ్యక్తి మోటార్‌సైకిల్‌ను ఢీకొట్టడంతో అతను తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. ఈ సంఘటన నవంబర్ 6, గురువారం మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఖాండ్వాలో జరిగినట్లు సమాచారం. ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన సీసీటీవీ ఫుటేజ్ సోషల్ మీడియాలో కూడా వైరల్ అయింది. వైరల్ క్లిప్‌లో ఆ వ్యక్తి తన బైక్ నడుపుతూ కుడివైపు మలుపు తీసుకుంటున్నప్పుడు వేగంగా వస్తున్న కారు అకస్మాత్తుగా అతనిపైకి దూసుకెళ్లింది. కారు అతని బైక్‌ను ఢీకొట్టిన వెంటనే బైకర్‌ను గాల్లోకి విసిరివేయడాన్ని వీడియో చూపిస్తుంది.

బైకర్ ఆనంద్ నగర్‌కు వెళుతుండగా ఈ సంఘటన జరిగిందని చెబుతున్నారు. ఆ వ్యక్తిని గాల్లోకి ఎగరవేసిన తర్వాత, కారు బైక్‌ను దాదాపు 100 మీటర్ల దూరం ఈడ్చుకెళ్లింది. వైరల్ క్లిప్‌లో బైకర్‌కు సహాయం చేయడానికి అక్కడి స్థానికులు పరుగెత్తుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది.

Here's Video

 

