నవంబర్ 23, ఆదివారం మధ్యాహ్నం 3 గంటల సమయంలో ఎటావా నుండి మెయిన్పురికి వెళ్తున్న ఒక ప్రైవేట్ బస్సు నియంత్రణ కోల్పోయి, ఉత్తరప్రదేశ్లోని వైద్పురా ప్రాంతంలోని మదర్ డెయిరీ ప్లాంట్ సరిహద్దు గోడను బలంగా ఢీకొట్టింది. బలంగా ఢీకొట్టిన ప్రభావంతో గోడ కూలిపోగా, దాదాపు 15 మంది ప్రయాణికులు గాయపడ్డారు. ప్లాంట్ లోపల నిలిపి ఉంచిన ఒక స్కూటర్ కూడా ధ్వంసమైంది. ప్రమాదం తర్వాత బస్సు నుంచి ప్రయాణికులను బయటకు తీసేందుకు ప్రయత్నించినప్పుడు భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి. విర్జీత్, రాంలాల్ సహా మదర్ డెయిరీ ఉద్యోగులు కూడా గాయపడినవారిలో ఉన్నారు. సంఘటనా స్థలానికి వెంటనే పోలీసులు చేరుకుని, స్థానికుల సహాయంతో గాయపడిన వారందరినీ మెడికల్ యూనివర్సిటీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అధికారులు ప్రమాదంపై విచారణ ప్రారంభించారు.
Uttar Pradesh Road Accident
यूपी -
जिला इटावा में प्राइवेट बस बेकाबू होकर मदर डेयरी की दीवार से टकराई। 2 सिक्योरिटी गार्ड और 33 यात्री घायल हुए।
साइकिल वाला : 'इसे कहते हैं मौत को छूकर टक से वापस आना' pic.twitter.com/9BtBfymaYv
— Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) November 24, 2025
