ఉత్తరప్రదేశ్‌ రాష్ట్రం సీతాపూర్‌ జిల్లాలోని మహమ్మదాబాద్‌ బ్లాక్‌లోని ఒక ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలలో ప్రధానోపాధ్యాయుడు బ్రిజేంద్ర కుమార్ వర్మ చేసిన దారుణ సంఘటన తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. సంఘటన ప్రకారం అదే పాఠశాలలో పనిచేస్తున్న ఓ మహిళా ఉపాధ్యాయురాలి పై ప్రధానోపాధ్యాయుడు లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడ్డారు. బాధిత ఉపాధ్యాయురాలి ఫిర్యాదు మేరకు, సీతాపూర్‌ జిల్లాకు చెందిన ‘బేసిక్‌ శిక్షా అధికారి (BSA)’ అఖిలేష్‌ ప్రతాప్‌ సింగ్ ఈ ఘటనపై దృష్టి పెట్టి, ప్రధానోపాధ్యాయుడి నుంచి వివరణ కోరారు.

వివరణ ఇచ్చేందుకు విద్యాధికారి కార్యాలయానికి వెళ్లిన బ్రిజేంద్ర కుమార్ తన పాఠశాల కార్యకలాపాలపై వివరణ ఇచ్చేందుకు ప్రయత్నించాడు. అయితే అతడు ఇచ్చిన వివరణ విద్యాధికారి అఖిలేష్‌ ప్రతాప్‌ సింగ్‌ ను సంతృప్తి పరచలేదు. దీంతో ప్రధానోపాధ్యాయుడిలో ఆగ్రహం పెరిగింది. వెంటనే బ్రిజేంద్ర తన చేతిలో ఉన్న ఫైల్‌ను అధికారిపై విసిరేశాడు. అంతటితో ఆగకుండా, తన బెల్ట్‌ను తీసుకొని అఖిలేష్‌ ప్రతాప్‌ సింగ్ పై దాడి చేశాడు. ఈ దాడి ప్రాంతంలో ఉన్న ఇతర సిబ్బంది వెంటనే అతన్ని అడ్డుకున్నారు.

దాడి సంఘటనపై విద్యాధికారి ఫిర్యాదు చేసాడు. తరువాత పోలీసులు గమనించి, హెడ్మాస్టర్ బ్రిజేంద్రను అరెస్ట్ చేసి, ఘటనకు సంబంధించిన విచారణ కోసం కస్టడీలోకి తీసుకెళ్లారు. ఈ సంఘటన సామాజిక మీడియాలో వైరల్ అవ్వడంతో, పాఠశాలల్లో ఉద్యోగ నియమాలు, బాధ్యతలు, శిక్షణపై ప్రజల్లో ఆందోళన ఎక్కువైంది. అలాగే, శిక్షణలో ఉన్న అధికారులతో సంఘటనల వ్యవహారంలో అత్యవసర చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం స్పష్టమైందని అధికారులు తెలిపారు.

