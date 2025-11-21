కాకినాడ జిల్లాలోని తాళ్లరేవు మండలంలోని ఒక పోస్టాఫీసులో duty సమయంలో ఉద్యోగి ప్రవర్తనపై స్థానికులు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పోస్టల్ సేవలు పొందడానికి వచ్చిన ప్రజలు గంటల తరబడి వేచిచూడాల్సి వస్తోందని, కంప్యూటర్లు పనిచేయడం లేదనే పేరుతో సేవలను నిలిపివేసి ఉద్యోగి మొబైల్ ఫోన్లో అశ్లీల వీడియోలు చూస్తూ గడుపుతున్నాడని ఆరోపణలు వ్యక్తమయ్యాయి.
ప్రజల పలు ఫిర్యాదుల నేపథ్యంలో వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది. పనిలో నిర్లక్ష్యం మాత్రమే కాకుండా, ప్రభుత్వ కార్యాలయంలో అసభ్యకరమైన కంటెంట్ వీక్షించడం పూర్తిగా అనుచితమని గ్రామస్తులు అభిప్రాయపడ్డారు. పోస్టాఫీసు రోజూ సందర్శించే వృద్ధులు, మహిళలు, విద్యార్థులు ఈ పరిస్థితితో ఇబ్బందులు పడుతున్నారని తెలిపారు. వ్యవహారంపై ఉన్నతాధికారులు స్పందించడంతో, విచారణ ప్రారంభమైంది. అధికారిక విధుల్లో నిర్లక్ష్యం, ప్రజా సేవలను అడ్డుకోవడం, ప్రభుత్వ కార్యాలయ ప్రతిష్టను దెబ్బతీయడం వంటి అంశాలపై కఠిన చర్యలు తీసుకునే అవకాశముందని తెలుస్తోంది.
Postal Office Employee Watches Porn on Duty in Kakinada
