ఉత్తరప్రదేశ్‌ హాపూర్ జిల్లా బ్రిజ్‌ఘాట్ స్మశానవాటికలో గురువారం ఒక ఆశ్చర్యకర సంఘటన వెలుగు చూసింది. అంత్యక్రియల కోసం ఇద్దరు యువకులు కారులో ఒక మృతదేహాన్ని తీసుకువచ్చి చితి పేర్చి దహనానికి సిద్ధమయ్యారు. అయితే శవం చాలా తేలికగా, అసహజంగా కనిపించడంతో అక్కడ ఉన్న వారు అనుమానించారు. దానిపై కప్పిన వస్త్రాలను తొలగించగా, నిజమైన శరీరం స్థానంలో ప్లాస్టిక్ డమ్మీ ఉన్నట్లు తెలిసింది. వెంటనే స్థానికులు ఆ ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకుని పోలీసులకు అప్పగించారు. ఇన్సూరెన్స్ మోసం లేదా ఏదైనా నేరపూరిత యత్నం కావచ్చని పోలీసులు అనుమానిస్తూ విచారణ ప్రారంభించారు. ప్లాస్టిక్ డమ్మీ ఉన్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది.

బీమా డబ్బుల కోసం ఫేక్ అంత్యక్రియలు నిర్వహించాలనుకున్న ఢిల్లీ వస్త్ర వ్యాపారి సహా ముగ్గురిని యూపీ హాపూర్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. గంగానది ఒడ్డున ఉన్న బ్రజఘాట్‌లో, నిందితులు ఒక కారులో ప్లాస్టిక్ బొమ్మను మృతదేహం వలె తయారుచేసి తీసుకొచ్చి, దహనం చేసేందుకు ప్రయత్నించారు. అనుమానం వచ్చిన స్థానికులు ఫిర్యాదు చేయగా, పోలీసులు నిజం తెలుసుకుని వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

Last Rites Attempted on Plastic Dummy

