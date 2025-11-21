నవంబర్ 20, గురువారం మధ్యాహ్నం ముంబైలోని భివాండిలో ఆగి ఉన్న కారులో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. భివాండిలో కారు మంటలకు సంబంధించిన వీడియోను వార్తా సంస్థ పిటిఐ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. ఈ వీడియోలో, కారు మొత్తం మంటల్లో కాలిపోయినట్లు చూడవచ్చు. వార్తా సంస్థ ప్రకారం, మంటలను ఆర్పడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. మరిన్ని వివరాలు వేచి ఉన్నాయి.
Mumbai Car Fire
VIDEO | Maharashtra: Fire breaks out in a parked car in Bhiwandi. Efforts are underway to douse the blaze. More details are awaited.
— Press Trust of India (@PTI_News) November 20, 2025
— Press Trust of India (@PTI_News) November 20, 2025
