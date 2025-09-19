మహారాష్ట్రలోని వాసాయిలో జరిగిన దురదృష్టకర సంఘటనలో, ముంబై-అహ్మదాబాద్ జాతీయ రహదారి (NH-48)లో నాలుగు నుండి ఐదు గంటల పాటు ట్రాఫిక్లో చిక్కుకున్న ఒక పసి బాలుడు మరణించాడు. ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వివరాలను గెలాక్సీ హాస్పిటల్కు చెందిన డాక్టర్ సమీక్ష ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేశారు. ఆ పసి పిల్లవాడు 15 అడుగుల ఎత్తు నుండి పడిపోయాడని కానీ స్పృహలో ఉన్నాడని ఆమె చెప్పారు. ట్రాఫిక్ నిర్వహణ సరిగా లేకపోవడం వల్లే అలా జరిగిందని డాక్టర్ నిందించారు. పగటిపూట ఆంక్షలు ఉన్నప్పటికీ ట్రక్కులు, భారీ వాహనాలు హైవేను ఎందుకు మూసివేశాయని ప్రశ్నించారు. "ఇక్కడే క్రూరమైన మలుపు ఉంది - అతని మరణానికి నిజమైన కారణం పడిపోవడం కాదు, ట్రాఫిక్. ముంబై-అహ్మదాబాద్ హైవేలో 20 నిమిషాల ప్రయాణం 4-5 గంటల రాత్రి ప్రయాణంగా మారాలంటూ ఆమె మండిపడింది..
ఆ బిడ్డ వైద్య సంరక్షణ అందక ట్రాఫిక్ జామ్లో సమయం వృధా చేయడం వల్ల మరణించాడని కూడా ఆమె వెల్లడించింది. "ఎవరినీ నిందించాలి? ప్రభుత్వం, నాయకులు, దురాశపరులైన రాజకీయ నాయకులు, అవినీతిపరులైన ట్రాఫిక్ మరియు పోలీసు అధికారి?"ఎవరిని అంటూ ఆమె అడిగింది. ఈ సంఘటన తర్వాత, నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (NHAI) ట్రాఫిక్ రద్దీకి గల కారణాలను వెల్లడించింది. "18.09.2025 నుండి 02.10.2025 వరకు ఉదయం 6:00 గంటల నుండి సాయంత్రం 6:00 గంటల వరకు థానే నగరంలోకి భారీ వాహనాల ప్రవేశంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విధించిన ఆంక్షల కారణంగా NH-48లోని అచ్చద్-దహిసర్ విభాగంలో తీవ్రమైన ట్రాఫిక్ రద్దీ ఏర్పడింది" అని NHAI Xలో పోస్ట్ చేసింది. ఈ విషాద సంఘటనపై NHAI విచారం వ్యక్తం చేసింది. మృతుల కుటుంబానికి సంతాపం తెలిపింది.
Toddler Dies After Being Stuck in Traffic Jam on Mumbai-Ahmedabad Highway for 4-5 Hours
NH48 traffic and Ghodbunder Road potholes took another life 💔
What should have been a 30-min hospital journey turned into 4–5 hours of nightmare on jammed roads of NH48
This is a reminder that until there is accountability, our roads will keep killing silently.@MBVVPOLICE pic.twitter.com/kzg8vpVu9p
— Gems of Mira Bhayandar (@GemsOfMBMC) September 19, 2025
