హైదరాబాద్ కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్లో ఓ ప్రమాదం తృటిలో తప్పింది. కదులుతున్న రైలు పూర్తిగా ఆగకముందే ప్లాట్ఫాంపైకి దిగేందుకు ప్రయత్నించిన ఒక ప్రయాణికుడు అదుపు తప్పి రైల్వే ట్రాక్ వైపు జారిపోయాడు. రైలు–ప్లాట్ఫాం మధ్య ఖాళీలో చిక్కుకున్న అతడిని చూసిన రైల్వే రక్షణ బలగాల (RPF) కానిస్టేబుల్ పంకజ్ కుమార్ శర్మ వెంటనే స్పందించి అతడిని లాగి బయటకు తీశాడు. అతని అప్రమత్తత వల్ల ఘోర ప్రమాదం తప్పించింది.
ఈ ఘటన సీసీటీవీ కెమెరాలో స్పష్టంగా రికార్డైంది. వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. ప్రమాదంలో ప్రాణాపాయం నుంచి బయటపడిన ప్రయాణికుడిని రక్షించిన పంకజ్ కుమార్ శర్మను అధికారులు ప్రశంసించారు.కదులుతున్న రైళ్లలో ఎక్కడం లేదా దిగడం అత్యంత ప్రమాదకరమని, ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడవద్దని రైల్వే అధికారులు ప్రయాణికులకు సూచించారు.
Passenger Falls from Train:
రన్నింగ్ ట్రైన్ దిగబోయి, రైలు కింద పడబోయిన ప్రయాణికుడిని కాపాడిన RPF కానిస్టేబుల్
హైదరాబాద్ – కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్లో రన్నింగ్ ట్రైన్ దిగేందుకు ప్రయత్నించి, పట్టాల మీద పడబోయిన ప్రయాణికుడు
గమనించి, వెంటనే అతన్ని కాపాడిన RPF కానిస్టేబుల్ పంకజ్ కుమార్ శర్మ
సమయస్ఫూర్తితో… pic.twitter.com/qy2lwG2IPW
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) November 20, 2025
