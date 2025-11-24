నవంబర్ 24, సోమవారం ఉదయం పాకిస్తాన్లోని పెషావర్లో ఉన్న ఫ్రాంటియర్ కాన్స్టాబులరీ (FC) ప్రధాన కార్యాలయంపై ముష్కరులు ఆత్మాహుతి దాడి చేశారు. ఉదయం 8 గంటల సమయంలో జరిగిన ఈ దాడిలో ఇద్దరు FC కమాండోలు, ముగ్గురు దాడి చేసిన వ్యక్తులు సహా మొత్తం ఐదుగురు మరణించారు. కనీసం ఆరుగురు గాయపడ్డారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, భవనం ప్రధాన ద్వారం వద్ద వరుసగా రెండు భారీ పేలుళ్లు చోటుచేసుకోగా, వెంటనే ముష్కరులు ఆవరణలోకి చొరబడి భద్రతా సిబ్బందిపై కాల్పులు ప్రారంభించారు. ఘటన అనంతరం భవనం పరిసరాల్లో విస్తృత భద్రతా ఆపరేషన్ చేపట్టబడింది. అధికారులు దాడి లక్ష్యం, దాడి చేసిన ముష్కరుల అనుబంధాలపై విచారణ కొనసాగిస్తున్నారు.
Peshawar suicide bombing captured on CCTV
#BREAKING: Peshawar suicide bombing captured on CCTV. 5 Pakistani FC personnel killed till now and 6 others injured. Two suicide explosions heard and sporadic gunfire inside Pakistani FC Headquarters. No group has claimed responsibility till now. https://t.co/CKyagyyriJ pic.twitter.com/lkwcO04Vpb
— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 24, 2025
