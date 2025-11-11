మంగళవారం ఇస్లామాబాద్ హైకోర్టు సమీపంలో జరిగిన శక్తివంతమైన ఆత్మాహుతి బాంబు దాడిలో కనీసం 12 మంది మరణించగా, 20 మంది గాయపడ్డారని పాకిస్తాన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ అధికారులు ధృవీకరించారు. నగరంలోని జ్యుడీషియల్ కాంప్లెక్స్ పార్కింగ్ స్థలంలో ఈ పేలుడు సంభవించిందని, ఇది అధిక భద్రత కలిగిన ప్రభుత్వ కార్యాలయాలతో చుట్టుముట్టబడి ఉందని నివేదిక. ఇటీవలి సంవత్సరాలలో రాజధానిలో జరిగిన అరుదైన సంఘటనలలో ఇది ఒకటి అని అధికారులు తెలిపారు. ఆఫ్ఘన్ తాలిబన్ మరియు భారతదేశంతో సంబంధం ఉన్న ఉగ్రవాదులకు సంబంధాలు ఉండవచ్చని ప్రాథమిక నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి, అయితే ఏ గ్రూపు ఇంకా బాధ్యత వహించలేదు.
Islamabad Blast:
Blast rocked Islamabad. Security sources says that explosion occurred in a car Parking of local court. Security official confirmed its suicide blast. Atleast 5 dead and several injured. pic.twitter.com/W6hzMuqweO
— Muhammad Yousuf (@muhammadbySky) November 11, 2025
